Жители Тобольска станут больше платить за ЖКХ

24 мая 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Услуги по содержанию жилья будут обходиться тоболякам дороже Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 1 июня в Тобольске (Тюменская область) в среднем на 17% повысится плата за услуги по содержанию жилых помещений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Индексацию проведут впервые с 2019 года, и коснется она не всех. «С 1 июня в Тобольске изменится размер платы за содержание жилых помещений, средний рост составит 17%. Изменения коснутся нанимателей по договорам соцнайма и найма государственного или муниципального жилья, а также для собственников в многоквартирных домах, не выбравших способ управления домом, и не принявших решение о размере платы за содержание», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тобольска. Как подчеркивают власти, стоимость услуг не изменялась с 2019 года. Индексацию нужно провести из-за выросших цен на материалы, а также повышения зарплат сотрудников управляющих компаний — дворников, уборщиков, подсобных рабочих, сантехников и прочих, до размера минимальной оплаты труда, установленной в регионе. Для наглядного примера можно привести стандартную квартиру в 52 квадратных метра. Если она расположена в многоквартирном доме, оборудованном инженерными системами, а также лифтом, мусоропроводом, домофоном и общедомовыми приборами учета, плата вырастет на 238 рублей 21 копейку.

С 1 июня в Тобольске (Тюменская область) в среднем на 17% повысится плата за услуги по содержанию жилых помещений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Индексацию проведут впервые с 2019 года, и коснется она не всех. «С 1 июня в Тобольске изменится размер платы за содержание жилых помещений, средний рост составит 17%. Изменения коснутся нанимателей по договорам соцнайма и найма государственного или муниципального жилья, а также для собственников в многоквартирных домах, не выбравших способ управления домом, и не принявших решение о размере платы за содержание», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тобольска. Как подчеркивают власти, стоимость услуг не изменялась с 2019 года. Индексацию нужно провести из-за выросших цен на материалы, а также повышения зарплат сотрудников управляющих компаний — дворников, уборщиков, подсобных рабочих, сантехников и прочих, до размера минимальной оплаты труда, установленной в регионе. Для наглядного примера можно привести стандартную квартиру в 52 квадратных метра. Если она расположена в многоквартирном доме, оборудованном инженерными системами, а также лифтом, мусоропроводом, домофоном и общедомовыми приборами учета, плата вырастет на 238 рублей 21 копейку.