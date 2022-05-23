Шумков высказался против плотной застройки

24 мая 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал снизить плотность застройки в дачных поселках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал снизить плотность застройки в дачных поселках, чтобы обезопасить дома и постройки от пожаров. Об этом глава региона рассказал в интервью на официальной странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте» «Я все понимаю, когда в советское время боролись с богатством, всем выдавали по шесть соток. Люди на них строили „обувные коробки“, как мы называем сараи и дачи. Все это пища для любого более-менее сильного пожара. Но сейчас же земли хватает, ограничений по имущественному статусу нет. Поэтому необходимо снижать плотность застройки. Не надо друг на друга лепить», — сказал Шумков. Ранее URA.RU писало о том, что курганские погорельцы почти месяц ждут выплат по потере единственного жилья. Размер компенсации составляет 300 тысяч рублей. Курганцы, потерявшие дома при пожаре в СНТ «Малиновка», заявили о выселении из временного жилья. Мэрия Кургана оплатила номера в гостинице только до 27 мая.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал снизить плотность застройки в дачных поселках, чтобы обезопасить дома и постройки от пожаров. Об этом глава региона рассказал в интервью на официальной странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте» «Я все понимаю, когда в советское время боролись с богатством, всем выдавали по шесть соток. Люди на них строили „обувные коробки“, как мы называем сараи и дачи. Все это пища для любого более-менее сильного пожара. Но сейчас же земли хватает, ограничений по имущественному статусу нет. Поэтому необходимо снижать плотность застройки. Не надо друг на друга лепить», — сказал Шумков. Ранее URA.RU писало о том, что курганские погорельцы почти месяц ждут выплат по потере единственного жилья. Размер компенсации составляет 300 тысяч рублей. Курганцы, потерявшие дома при пожаре в СНТ «Малиновка», заявили о выселении из временного жилья. Мэрия Кургана оплатила номера в гостинице только до 27 мая.