В Кургане резко подешевели свежие огурцы

26 мая 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

В Кургане за неделю свежие огурцы подешевели на 14% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганских магазинах за неделю больше всего подешевели свежие огурцы, белокочанная капуста и свекла. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. «Огурцы свежие подешевели до 113 рублей за килограмм (-14%), капуста белокочанная свежая понизилась в цене до 62 рублей (-10%). Свекла столовая подешевела на 8% (59 рублей за килограмм)», — говорится на сайте статистического ведомства в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 20 мая 2022 года». Меньше всего за неделю подешевела морковь — на 1% (76 рублей за килограмм). Стоимость репчатого лука снизилась на 2% (49 рублей за килограмм). Свежие помидоры подешевели до 205 рублей. Снижение цены составило 5%. Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области резко подорожала картошка. В Кургане также нашли единственный продукт, который подешевел за год.

В курганских магазинах за неделю больше всего подешевели свежие огурцы, белокочанная капуста и свекла. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. «Огурцы свежие подешевели до 113 рублей за килограмм (-14%), капуста белокочанная свежая понизилась в цене до 62 рублей (-10%). Свекла столовая подешевела на 8% (59 рублей за килограмм)», — говорится на сайте статистического ведомства в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 20 мая 2022 года». Меньше всего за неделю подешевела морковь — на 1% (76 рублей за килограмм). Стоимость репчатого лука снизилась на 2% (49 рублей за килограмм). Свежие помидоры подешевели до 205 рублей. Снижение цены составило 5%. Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области резко подорожала картошка. В Кургане также нашли единственный продукт, который подешевел за год.