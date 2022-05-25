25 мая 2022

В Кургане резко подешевели свежие огурцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, огурцы, опт, розница, оптовая
В Кургане за неделю свежие огурцы подешевели на 14% Фото:

В курганских магазинах за неделю больше всего подешевели свежие огурцы, белокочанная капуста и свекла. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

«Огурцы свежие подешевели до 113 рублей за килограмм (-14%), капуста белокочанная свежая понизилась в цене до 62 рублей (-10%). Свекла столовая подешевела на 8% (59 рублей за килограмм)», — говорится на сайте статистического ведомства в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 20 мая 2022 года».

Меньше всего за неделю подешевела морковь — на 1% (76 рублей за килограмм). Стоимость репчатого лука снизилась на 2% (49 рублей за килограмм). Свежие помидоры подешевели до 205 рублей. Снижение цены составило 5%.

Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области резко подорожала картошка. В Кургане также нашли единственный продукт, который подешевел за год.

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В курганских магазинах за неделю больше всего подешевели свежие огурцы, белокочанная капуста и свекла. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. «Огурцы свежие подешевели до 113 рублей за килограмм (-14%), капуста белокочанная свежая понизилась в цене до 62 рублей (-10%). Свекла столовая подешевела на 8% (59 рублей за килограмм)», — говорится на сайте статистического ведомства в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 20 мая 2022 года». Меньше всего за неделю подешевела морковь — на 1% (76 рублей за килограмм). Стоимость репчатого лука снизилась на 2% (49 рублей за килограмм). Свежие помидоры подешевели до 205 рублей. Снижение цены составило 5%. Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области резко подорожала картошка. В Кургане также нашли единственный продукт, который подешевел за год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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