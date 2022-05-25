25 мая 2022

Глава тюменского Роспотребнадзора потеряла в доходах. А у ее мужа нашлась квартира в Грузии

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, шарухо галина
Галина Шарухо в 2021 году заработала около 3,6 млн рублей Фото:
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Декларационная кампания

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо в 2021 году заработала около 3,6 млн рублей. Декларация руководителя опубликована на официальном сайте ведомства. Годом ранее Шарухо отчиталась о доходе в 3,9 млн рублей.

«Шарухо Галина Васильевна — 3,68 млн рублей», — значится в документе. Как и в 2020 году, главе ведомства принадлежит земельный участок (1 800 кв. м), дом (чуть более 100 кв. м), половина квартиры, общей площадью в 59,5 квадрата, а также автомобиль Mercedes.

Супруг Шарухо за год заработал 12,25 млн рублей. В его собственности: квартира в Грузии (43 кв. м.), трансформаторная подстанция, газопровод и кабельная линия электропередач. Ездит мужчина на автомобиле Hyundai и тракторе Т30-69.

Ранее URA.RU писало о самых богатых женах депутатов Тюменской областной думы. Таковой оказалась супруга Сергея Романова, задекларировавшая доход в 17,8 млн рублей.

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо в 2021 году заработала около 3,6 млн рублей. Декларация руководителя опубликована на официальном сайте ведомства. Годом ранее Шарухо отчиталась о доходе в 3,9 млн рублей. «Шарухо Галина Васильевна — 3,68 млн рублей», — значится в документе. Как и в 2020 году, главе ведомства принадлежит земельный участок (1 800 кв. м), дом (чуть более 100 кв. м), половина квартиры, общей площадью в 59,5 квадрата, а также автомобиль Mercedes. Супруг Шарухо за год заработал 12,25 млн рублей. В его собственности: квартира в Грузии (43 кв. м.), трансформаторная подстанция, газопровод и кабельная линия электропередач. Ездит мужчина на автомобиле Hyundai и тракторе Т30-69. Ранее URA.RU писало о самых богатых женах депутатов Тюменской областной думы. Таковой оказалась супруга Сергея Романова, задекларировавшая доход в 17,8 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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