Глава тюменского Роспотребнадзора потеряла в доходах. А у ее мужа нашлась квартира в Грузии

26 мая 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Галина Шарухо в 2021 году заработала около 3,6 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо в 2021 году заработала около 3,6 млн рублей. Декларация руководителя опубликована на официальном сайте ведомства. Годом ранее Шарухо отчиталась о доходе в 3,9 млн рублей. «Шарухо Галина Васильевна — 3,68 млн рублей», — значится в документе. Как и в 2020 году, главе ведомства принадлежит земельный участок (1 800 кв. м), дом (чуть более 100 кв. м), половина квартиры, общей площадью в 59,5 квадрата, а также автомобиль Mercedes. Супруг Шарухо за год заработал 12,25 млн рублей. В его собственности: квартира в Грузии (43 кв. м.), трансформаторная подстанция, газопровод и кабельная линия электропередач. Ездит мужчина на автомобиле Hyundai и тракторе Т30-69. Ранее URA.RU писало о самых богатых женах депутатов Тюменской областной думы. Таковой оказалась супруга Сергея Романова, задекларировавшая доход в 17,8 млн рублей.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо в 2021 году заработала около 3,6 млн рублей. Декларация руководителя опубликована на официальном сайте ведомства. Годом ранее Шарухо отчиталась о доходе в 3,9 млн рублей. «Шарухо Галина Васильевна — 3,68 млн рублей», — значится в документе. Как и в 2020 году, главе ведомства принадлежит земельный участок (1 800 кв. м), дом (чуть более 100 кв. м), половина квартиры, общей площадью в 59,5 квадрата, а также автомобиль Mercedes. Супруг Шарухо за год заработал 12,25 млн рублей. В его собственности: квартира в Грузии (43 кв. м.), трансформаторная подстанция, газопровод и кабельная линия электропередач. Ездит мужчина на автомобиле Hyundai и тракторе Т30-69. Ранее URA.RU писало о самых богатых женах депутатов Тюменской областной думы. Таковой оказалась супруга Сергея Романова, задекларировавшая доход в 17,8 млн рублей.