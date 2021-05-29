Глава тюменского Роспотребнадзора разбогатела в пандемию

За 2020 год Галина Шарухо заработала на 1,3 млн рублей больше Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо за 2020 год задекларировала доход на 1,3 млн рублей больше, чем годом ранее. Такие данные следуют из декларации, размещенной на сайте федерального ведомства.

«Галина Шарухо, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области. Декларированный годовой доход — 3 961 896 рублей», — такие данные значатся в декларации, опубликованной на сайте федерального Роспотребнадзора.

Годом ранее доход Галины Шарухо был меньше. В 2019 году она заработала 2 616 715 рублей. При этом за прошедшее время список имущества руководителя областного Роспотребнадзора не поменялся. Она владеет земельным участком (1 800 кв.м), домом (чуть более 100 кв.м), половиной квартиры, общей площадью в 59,5 квадратов, а также автомобилем Mercedes.

Ранее URA.RU писало, что о своих доходах за 2020 год отчитались губернатор Тюменской области Александр Моор и его замы. Также декларации представили депутаты и силовики.