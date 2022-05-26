На Украине признали, что проигрывают российской армии по темпам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Луганской народной республики (ЛНР) освободили почти всю территорию, в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что проигрывают России по темпам в ходе спецоперации. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 25 мая — в материале URA.RU.
- Армия Луганской народной республики (ЛНР) освободила почти всю территорию (95%), сообщил глава республики Леонид Пасечник. В Донбассе взяли в плен 8 тысяч украинских военных, рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Армия ДНР вошла в Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, рассказал глава республики Денис Пушилин;
- Украина проигрывает России по темпам в ходе спецоперации, сказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Украинские власти готовили нападение на четыре крупных российских города, но планы были сорваны из-за начала спецоперации, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники, близкие к украинскому президенту;
- Украина потеряла выход к Азовскому морю навсегда, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Запорожье и Херсонская область не вернуться под контроль Украины;
- Суджанском районе Курской области произошли взрывы на границе с Украиной. По словам губернатора региона Романа Старовойта, пострадавших нет, повреждены несколько домов;
- Авиация РФ уничтожила более 350 националистов, сообщили в Минобороны РФ. В России создали базу данных пленных и погибших украинских военных, информацию будут публиковать на сайте WarTears.org.
Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в приоритете у российской армии — исключение жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военной инфраструктуре. У России нет цели оккупировать территорию другой страны, заявлял президент.
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