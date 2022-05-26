26 мая 2022

Украина признала, что уступает России, ЛНР освободили на 95%. Главное о спецоперации на 26 мая

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска, флаг
На Украине признали, что проигрывают российской армии по темпам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Луганской народной республики (ЛНР) освободили почти всю территорию, в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что проигрывают России по темпам в ходе спецоперации. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 25 мая — в материале URA.RU.

  • Армия Луганской народной республики (ЛНР) освободила почти всю территорию (95%), сообщил глава республики Леонид Пасечник. В Донбассе взяли в плен 8 тысяч украинских военных, рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Армия ДНР вошла в Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, рассказал глава республики Денис Пушилин;
  • Украина проигрывает России по темпам в ходе спецоперации, сказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Украинские власти готовили нападение на четыре крупных российских города, но планы были сорваны из-за начала спецоперации, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники, близкие к украинскому президенту;
  • Украина потеряла выход к Азовскому морю навсегда, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Запорожье и Херсонская область не вернуться под контроль Украины;
  • Суджанском районе Курской области произошли взрывы на границе с Украиной. По словам губернатора региона Романа Старовойта, пострадавших нет, повреждены несколько домов;
  • Авиация РФ уничтожила более 350 националистов, сообщили в Минобороны РФ. В России создали базу данных пленных и погибших украинских военных, информацию будут публиковать на сайте WarTears.org.

Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в приоритете у российской армии — исключение жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военной инфраструктуре. У России нет цели оккупировать территорию другой страны, заявлял президент.

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В Луганской народной республики (ЛНР) освободили почти всю территорию, в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что проигрывают России по темпам в ходе спецоперации. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 25 мая — в материале URA.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в приоритете у российской армии — исключение жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военной инфраструктуре. У России нет цели оккупировать территорию другой страны, заявлял президент.
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