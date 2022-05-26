Украина признала, что уступает России, ЛНР освободили на 95%. Главное о спецоперации на 26 мая

26 мая 2022 в 23:04 Размер текста - 17 +

В Луганской народной республики (ЛНР) освободили почти всю территорию, в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что проигрывают России по темпам в ходе спецоперации. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 25 мая — в материале URA.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в приоритете у российской армии — исключение жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военной инфраструктуре. У России нет цели оккупировать территорию другой страны, заявлял президент.