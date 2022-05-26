Губернатор Шумков пообещал курганскому городу деньги на ремонт

Курганский губернатор пообещал выделить Шадринску миллионы на ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков во время инспекции объектов благоустройства в Шадринске (Курганская область) сообщил, что в текущем году на ремонты городских дорог и дворов выделят несколько десятков миллионов рублей. Об этом губернатор поведал в своем telegram-канале.

«По этому году добавим еще 38,5 млн на ремонт привокзальной площади, подъездов к обеим поликлиникам по ул. Михайловской, а также нескольких дворовых территорий», — привел конкретику Шумков. Данное заявление губернатор сделал после осмотра проходящего ремонта шадринского горсада.

Шумков также отметил, что «мы [правительство Курганской области] выполнили свое обещание — практически в 2 раза нарастили финансирование этого направления». Дальнейшее благоустройство шадринских дорог будет зависеть от местной администрации и работающих на объектах подрядчиков.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области открыл в Шадринске памятную аллею. Также глава региона обрушился с критикой на местных застройщиков, которым нужно больше «строить и продавать».