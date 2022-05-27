27 мая 2022

ЦБ объяснил причины отказа тюменцам в кредитных каникулах

© Служба новостей «URA.RU»
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Около 3,5 тысячи жителей Тюменской области обратились за кредитной поддержкой Фото:

Тюменцам отказывают в кредитных каникулах, если сумма превышает установленный правительством РФ лимит или заемщик не может подтвердить снижение дохода. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка на официальном сайте.

«Банк не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует критериям закона. Отказы происходили в основном по двум причинам: заемщик не мог подтвердить снижение дохода, сумма кредита превышает установленный Правительством РФ лимит. В расчет принимают размер кредита на момент выдачи, а не текущую задолженность», — говорится в сообщении Центробанка.

В Центробанке также отметили, если заемщик не подходит под требования кредитных каникул, он может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации кредита. Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу таким заемщикам, не назначать им пени и штрафы. По данным ведомства, тюменцам пересмотрели условия кредитов по 3,6 тыс. обращений. Общая сумма составила 2 млрд рублей.

Госдума РФ ранее приняла закон о предоставлении кредитных каникул для россиян до 30 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин утвердил это решение вместе с другими срочными антикризисными мерами в условиях санкций. Сообщалось, что получить отсрочку можно по ипотеке, автокредитам, потребкредитам или займам, а также кредиткам, если они оформлены до 1 марта. И только в случае, если доход сократился из-за ухудшения экономической ситуации на 30% и более.

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Тюменцам отказывают в кредитных каникулах, если сумма превышает установленный правительством РФ лимит или заемщик не может подтвердить снижение дохода. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка на официальном сайте. «Банк не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует критериям закона. Отказы происходили в основном по двум причинам: заемщик не мог подтвердить снижение дохода, сумма кредита превышает установленный Правительством РФ лимит. В расчет принимают размер кредита на момент выдачи, а не текущую задолженность», — говорится в сообщении Центробанка. В Центробанке также отметили, если заемщик не подходит под требования кредитных каникул, он может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации кредита. Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу таким заемщикам, не назначать им пени и штрафы. По данным ведомства, тюменцам пересмотрели условия кредитов по 3,6 тыс. обращений. Общая сумма составила 2 млрд рублей. Госдума РФ ранее приняла закон о предоставлении кредитных каникул для россиян до 30 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин утвердил это решение вместе с другими срочными антикризисными мерами в условиях санкций. Сообщалось, что получить отсрочку можно по ипотеке, автокредитам, потребкредитам или займам, а также кредиткам, если они оформлены до 1 марта. И только в случае, если доход сократился из-за ухудшения экономической ситуации на 30% и более.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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