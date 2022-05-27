Сабетта увеличила грузопоток до 9,8 млн тонн

Порт Сабетта, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе, достиг грузооборота в 9,8 млн тонн. Об этом сообщает telegram-канал «СевМорПуть».
«Северный морской путь сохранил интенсивность использования — за январь—апрель 2022 года грузооборот портов Арктического бассейна РФ составил 31,9 млн тонн. Приростом товарооборота может похвастаться Сабетта — 9,8 млн тонн. Рост составил 6,2%», — уточняют на канале.
СМП подтверждает статус одного из ключевых транспортных коридоров для поставок энергоресурсов на мировой рынок. Несмотря на декларативные заявления международных партнеров, спрос на российскую нефть остается высоким.
В 2023-2024 на Северный морской путь должен будет выйти большой объем груза проекта компании «НОВАТЭК» Арктик СПГ-2. Это будет реализовано с помощь порта Сабетта.
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Порт Сабетта, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе, достиг грузооборота в 9,8 млн тонн. Об этом сообщает telegram-канал «СевМорПуть». «Северный морской путь сохранил интенсивность использования — за январь—апрель 2022 года грузооборот портов Арктического бассейна РФ составил 31,9 млн тонн. Приростом товарооборота может похвастаться Сабетта — 9,8 млн тонн. Рост составил 6,2%», — уточняют на канале. СМП подтверждает статус одного из ключевых транспортных коридоров для поставок энергоресурсов на мировой рынок. Несмотря на декларативные заявления международных партнеров, спрос на российскую нефть остается высоким. В 2023-2024 на Северный морской путь должен будет выйти большой объем груза проекта компании «НОВАТЭК» Арктик СПГ-2. Это будет реализовано с помощь порта Сабетта.