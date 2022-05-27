Сабетта увеличила грузопоток до 9,8 млн тонн

Порт в ЯНАО достиг грузооборота в 9,8 млн тонн Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Порт Сабетта, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе, достиг грузооборота в 9,8 млн тонн. Об этом сообщает telegram-канал «СевМорПуть».

«Северный морской путь сохранил интенсивность использования — за январь—апрель 2022 года грузооборот портов Арктического бассейна РФ составил 31,9 млн тонн. Приростом товарооборота может похвастаться Сабетта — 9,8 млн тонн. Рост составил 6,2%», — уточняют на канале.

СМП подтверждает статус одного из ключевых транспортных коридоров для поставок энергоресурсов на мировой рынок. Несмотря на декларативные заявления международных партнеров, спрос на российскую нефть остается высоким.

В 2023-2024 на Северный морской путь должен будет выйти большой объем груза проекта компании «НОВАТЭК» Арктик СПГ-2. Это будет реализовано с помощь порта Сабетта.