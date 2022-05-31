На курганском предприятии нашли больше тонны просроченного мяса

Россельхознадзор выявил нарушения и просрочку на ООО «Зауральская мясная компания» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На курганском мясоперерабатывающем предприятии ООО «Зауральская мясная компания» выявили множество нарушений, в том числе больше тонны просроченной продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Материалы проверки переданы в региональное УМВД для принятия мер.

«В Кургане, где общество арендует место в морозильной камере общей площадью 600 кв. м, осуществляется хранение пищевой продукции с истекшим сроком годности (у 505 кг шпика срок хранения истек в январе 2022 года, у 225,5 кг вырезки — в октябре 2021 года, у 299 кг карбонада — в феврале 2021 года, у 256 кг говядины — срок хранения истек в мае 2022 года). Вторая производственная площадка предприятия не зарегистрирована в реестре поднадзорных объектов ФГИС „Цербер“, соответственно, во ФГИС „Меркурий“ отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на входящую и исходящую продукцию, находящуюся на хранении по данному адресу», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

На площадке в Кетово, где предприятие закупает мясное сырье, выявили неудовлетворительное санитарное состояние всех холодильников, нарушение правил товарного соседства, отсутствие информации на таре, в том числе о сроках выработки и годности. Подтвердить ветеринарную безопасность продукции оказалось невозможно. Пробы продукции направлены для лабораторных исследований в Челябинск. Проверка компании проводилась совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области. Материалы проверки направлены в УМВД для принятия мер, отметили в ведомстве.

На ООО «Зауральская мясная компания» выявили просроченную продукцию фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

На продукции предприятия не было маркировки с информацией о ветеринарной безопасности и датах выработки фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам