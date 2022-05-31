31 мая 2022

В Тюменской области насмерть сбили велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная Тобола. Курган , велосипедист, велосипед
В результате ДТП под Тюменью погиб велосипедист Фото:

Под Тюменью, в селе Утешево, в результате ДТП, скончался велосипедист. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Велосипедист сбит 31 мая 2022 года около 23 часов в селе Утешево под Тюменью, на улице Купцов Кухтериных автомобилем Hyundai Solaris. Мужчина-велосипедист скончался на месте ДТП, ему на вид около 40 лет. Личность погибшего устанавливается», — передает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Но, по предварительным данным, велосипедист двигался без световозвращающих приспособлений вдоль проезжей части. За рулем автомобиля Hyundai находилась тюменка в возрасте 42 лет. Женщина после наезда на велосипедиста проехала еще примерно 40 метров и только тогда остановилась.

Фото:

Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий.

Под Тюменью, в селе Утешево, в результате ДТП, скончался велосипедист. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Велосипедист сбит 31 мая 2022 года около 23 часов в селе Утешево под Тюменью, на улице Купцов Кухтериных автомобилем Hyundai Solaris. Мужчина-велосипедист скончался на месте ДТП, ему на вид около 40 лет. Личность погибшего устанавливается», — передает пресс-служба ведомства. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Но, по предварительным данным, велосипедист двигался без световозвращающих приспособлений вдоль проезжей части. За рулем автомобиля Hyundai находилась тюменка в возрасте 42 лет. Женщина после наезда на велосипедиста проехала еще примерно 40 метров и только тогда остановилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...