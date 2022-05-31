В результате ДТП под Тюменью погиб велосипедист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Тюменью, в селе Утешево, в результате ДТП, скончался велосипедист. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Велосипедист сбит 31 мая 2022 года около 23 часов в селе Утешево под Тюменью, на улице Купцов Кухтериных автомобилем Hyundai Solaris. Мужчина-велосипедист скончался на месте ДТП, ему на вид около 40 лет. Личность погибшего устанавливается», — передает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Но, по предварительным данным, велосипедист двигался без световозвращающих приспособлений вдоль проезжей части. За рулем автомобиля Hyundai находилась тюменка в возрасте 42 лет. Женщина после наезда на велосипедиста проехала еще примерно 40 метров и только тогда остановилась.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области