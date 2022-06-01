Новый замглавы курганского МЧС оказался втрое богаче начальника

Замглавы курганского МЧС отчитался о доходе в 7,5 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Сергей Коровин, проработавший в этой должности меньше года, за 2021 год отчитался о доходе в 7,5 млн рублей. Это в три раза выше, чем у руководителя управления Юрия Землянского. Декларации опубликованы на федеральном сайте МЧС России и на сайте регионального управления.

«Заместитель начальника по государственной противопожарной службе. Коровин С. В. Декларированный годовой доход — 7 581 504 рублей», — указанно в документе. У Коровина в собственности два земельных участка (один из них в доле), долями жилого дома и квартиры. В автопарке имеется автомобиль Toyota RAV4.

За прошлый год глава курганского МЧС Юрий Землянский указал 2,4 млн рублей дохода. Согласно декларации, он не имеет никакой недвижимости. Владеет автомобилем Toyota RAV4.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области по антикризисному управлению Дмитрий Пелих задекларировал за прошлый год 1,3 млн рублей. Замглавы ведомства Дмитрий Якушев указал в декларации 1,5 млн рублей дохода.

URA.RU сообщало, что Коровин был назначен заместителем начальника ГУ МЧС по Курганской области в июне 2021 года. До этого он возглавлял в регионе седьмой пожарно-спасательный отряд.