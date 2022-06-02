Гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с URA.RU пояснил, что Украина потеряла половину военных, которые были задействованы на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей. Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сделал заявление, что силы РФ и ДНР готовы закрыть крупнейший котел — в районе городов Лисичанск и Северодонецк. Все самые важные новости о спецоперации РФ на 2 июня — в материале URA.RU.
- По информации Минобороны, Украина потеряла большинство иностранных наемников. Сначала их было 6,6 тысячи, и благодаря действию российских войск число сократилось до 3,5 тысячи;
- ВСУ планируют разместить в Сумской области ракетные системы большой дальности, которые им отправили из США. Основная цель — обстрелять Россию;
- Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный раскрыл, что Россия нанесла ракетный удар по Бескидскому железнодорожному туннелю. Через него шли поставки западного оружия на Украину;
- Армия Луганской народной республики контролирует почти весь регион. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
- При этом на территории ЛНР журналисты интернет-газеты «Известия», прибывшие туда для съемок сюжета о работе артиллерийских расчетов, попали под минометный обстрел со стороны ВСУ. Съемочная группа получила незначительные травмы.
Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, а также спасение мирных граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. Президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. С их лидерами подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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