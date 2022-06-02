ВС РФ закроют котел на Украине, ВСУ потеряли половину людей. Главное на 2 июня

02 июня 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с URA.RU пояснил, что Украина потеряла половину военных, которые были задействованы на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей. Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сделал заявление, что силы РФ и ДНР готовы закрыть крупнейший котел — в районе городов Лисичанск и Северодонецк. Все самые важные новости о спецоперации РФ на 2 июня — в материале URA.RU. Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, а также спасение мирных граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. Президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. С их лидерами подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.