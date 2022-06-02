Предприятиям ТЭК в ЯНАО дадут новые льготы

Власти введут новые антикризисные меры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Организациям-недропользователям в ЯНАО не потребуется получение разрешения на строительство буровых скважин и реконструкцию внутрипромысловых дорог. Как сообщается на сайте правительства, изменения вносятся в рамках антикризисных мер.

«Проектом предусматривается дополнение перечня случаями, при которых у организаций, осуществляющих деятельность на основании лицензии на пользование недрами, отсутствует необходимость в получении разрешительных документов: это объекты, предназначенные для обустройства буровых скважин в границах куста скважин, реконструкция внутрипромысловых дорог и подъездов, не имеющих примыкания к дорогам общего пользования. Изменения вносятся в рамках антикризисных мер, разработанных на федеральном и региональном уровнях в ситуации внешнего давления», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое ресурсоснабжающим предприятиям депутаты хотят предоставить отсрочку по уплате аренды муниципального имущества. В администрации пояснили, что это антикризисная мера.

В феврале началась спецоперация на Украине. Как заявил президент России Владимир Путин, спецоперация преследует цели денацификации и демилитаризации Украины. Власти регионов страны начали вводить антикризисные меры, чтобы смягчить действия экономических санкций, которые ввели против России страны ЕС и США.