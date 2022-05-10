Байден пообещал увольнять американцев ради борьбы с инфляцией

10 мая 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден оговорился и заявил, что будет бороться с инфляцией за счет увольнения населения. Но позже отметил, что имел в виду сокращение ежедневных затрат. «Мой план — сократить количество рабочих… ой… сократить ежедневные затраты для работающих американцев…» — заявил Байден на выступлении по экономической ситуации. Трансляция велась на youtube-канале Белого дома. Президент США обвинил в росте цен на еду и топливо российского президента РФ Владимира Путина. Стоимость бензина в США установила новый исторический рекорд и превысила 4,3 доллара за один галлон (3,7 литра). Также в США увеличилась инфляция. В марте рейтинг Байдена снизился до исторического минимума. США ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине и заявили об отказе нефти и газа из России. Байден уже обвинял президента России в росте инфляции на 70%. Байден уже не раз допускал оговорки во время публичных выступлений. Ранее он перепутал свою должность и назвал себя первым сенатором (а не президентом) от штата Делавэр, запутался в супругах американского руководства, а также перепутал Китай и Украину. Байден назвал украинский город Мариуполь «Метрополем», передает «Национальная служба новостей». Президент США после одного из выступлений потерялся в пространстве и пытался выйти в стену. На приеме в Белом доме по случаю мексиканского праздника американский лидер назвал первую леди Мексики президентом, пишет Nation News.