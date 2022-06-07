Курганец втянул в ОПГ свою мать

Курганец привлек 57-летнюю мать к незаконной торговле алкоголем и сигаретами Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане перед судом предстанут трое участников организованной преступной группы, которая занималась нелегальной торговлей алкоголем и сигаретами. Среди них 34-летний курганец и его 57-летняя мать, которую он привлек к незаконному бизнесу, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«Направлено в суд уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы, занимавшейся нелегальной торговлей алкоголем и табачными изделиями на территории региона. Установлено, что летом 2020 года 34-летний житель Кургана привлек свою мать и знакомого к нелегальному бизнесу по торговле спиртосодержащей продукцией», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным полиции, организатор координировал хранение и перевозку алкоголя, 26-летний помощник занимался разгрузкой и реализацией товара, 57-летняя женщина продавала спиртное в Лебяжьевском районе из дома. При обысках у фигурантов изъяли алкоголь и табачные изделия на 3,4 млн рублей, крупную сумму денег. По заключению экспертов, жидкость в бутылках, которую продавали обвиняемые, была опасна для жизни и здоровья людей. Акцизные марки на продукции оказались поддельными.

Незаконную продукцию курганцы хранили в гаражах и металлических контейнерах, продавали ее только по предварительной договоренности ограниченному кругу лиц. Перевозили контрафакт с соблюдением конспирации, в основном ночью. Сотрудники полиции также установили, что за все время злоумышленники продали алкоголь как минимум на 4,5 млн рублей, а табачную продукцию — почти на два миллиона рублей.

Сейчас материалы дела по ч.6 ст. 171.1 УК РФ, ч.2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки организованной группой, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности) направлены в суд. Фигурантам грозит до шести лет колонии.

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