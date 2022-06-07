07 июня 2022

В тюменском образовании произошел большой скандал. Первые жертвы уже есть. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
В сети появилась запись телефонного разговора, на которой мать ученицы Голышмановской школы №2 просят перевести ребенка в другую школу Фото:

В сети появилась видеозапись телефонного разговора, на которой, предположительно, заместитель директора МАОУ «Голышмановская СОШ №2» Юлия Петрушенко оскорбляет мать одной из учениц и требует, чтобы она перевела ребенка в другую школу. Соответствующий ролик был опубликован в telegram-канале «Тюменская УМоора» (на данный момент запись удалена; копия видеозаписи есть в распоряжении редакции). В администрации учебного заведения агентству сообщили, что Петрушенко уволилась утром 8 июня.

«В другую школу переведите. Причина в том, что она [дочь женщины] пойдет в четвертый класс, а потом в пятом я буду ее учить. А я ее учить не буду. Я ко всем детям нахожу подход. Это мои самые любимые дети. А ваша дочь — она не очень одаренная, и я ей просто не буду ничего объяснять. Ты понимаешь, о чем я говорю. Поэтому уйдите лучше из поля моего зрения и из нашей школы исчезните», — говорит собеседница матери школьницы во время телефонного разговора.

В аннотации к видео было указано, что с женщиной разговаривает заместитель директора школы по учебной работе Юлия Петрушенко. Получить у нее оперативный комментарий по ситуации URA.RU не удалось. Сотрудники школы во время телефонных звонков отвечали журналистам, что завуча нет на месте. Позже директор Голышмановской школы №2 Наталья Казанцева по телефону сообщила агентству о том, что утром 8 июня Петрушенко уволилась по собственному желанию. «Видеозапись я увидела только сегодня. Комментарии по поводу ее содержания давать не буду. Юлия Петрушенко написала заявление на увольнение по собственному желанию сегодня утром. Она больше у нас не работает», — пояснила она в беседе с URA.RU.

В департамент образования Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В сети появилась видеозапись телефонного разговора, на которой, предположительно, заместитель директора МАОУ «Голышмановская СОШ №2» Юлия Петрушенко оскорбляет мать одной из учениц и требует, чтобы она перевела ребенка в другую школу. Соответствующий ролик был опубликован в telegram-канале «Тюменская УМоора» (на данный момент запись удалена; копия видеозаписи есть в распоряжении редакции). В администрации учебного заведения агентству сообщили, что Петрушенко уволилась утром 8 июня. «В другую школу переведите. Причина в том, что она [дочь женщины] пойдет в четвертый класс, а потом в пятом я буду ее учить. А я ее учить не буду. Я ко всем детям нахожу подход. Это мои самые любимые дети. А ваша дочь — она не очень одаренная, и я ей просто не буду ничего объяснять. Ты понимаешь, о чем я говорю. Поэтому уйдите лучше из поля моего зрения и из нашей школы исчезните», — говорит собеседница матери школьницы во время телефонного разговора. В аннотации к видео было указано, что с женщиной разговаривает заместитель директора школы по учебной работе Юлия Петрушенко. Получить у нее оперативный комментарий по ситуации URA.RU не удалось. Сотрудники школы во время телефонных звонков отвечали журналистам, что завуча нет на месте. Позже директор Голышмановской школы №2 Наталья Казанцева по телефону сообщила агентству о том, что утром 8 июня Петрушенко уволилась по собственному желанию. «Видеозапись я увидела только сегодня. Комментарии по поводу ее содержания давать не буду. Юлия Петрушенко написала заявление на увольнение по собственному желанию сегодня утром. Она больше у нас не работает», — пояснила она в беседе с URA.RU. В департамент образования Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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