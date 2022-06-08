Курганские дорожники разбили одну трассу, чтобы починить другую

По мнению курганцев, новую дорогу в Белозерском районе могли разбить 40-тонные КАМАЗы, перевозящие щебень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области подозревают подрядчика, занимающегося отсыпкой дороги щебнем в Варгашинском районе, в разрушении трассы, ведущей в село Новодостовалово в Белозерском районе. Эту дорогу построили полгода назад. Об этом URA.RU сообщили несколько источников.

«Новую трассу разбили КАМАЗы, перевозящие щебень в Варгашинский район, где отсыпают другую дорогу. Машины шли с огромным перегрузом — 40 тонн. При этом допустимая нагрузка на ось лишь в 10 тонн. Поэтому новая дорога и была разрушена», — уточнил источник.

Информацию инсайдера также подтвердил и житель Белозерского района Николай Леонтьев: «После публикаций в СМИ грузовая техника перестала возить щебень по дороге на Новодостовалово. До этого они ездили регулярно. Скорее всего, сейчас они идут через Варгаши».

Замглавы Варгашинского района, руководитель аппарата администрации района Татьяна Михалева рассказала URA.RU, что в районе ведется ремонт уличной сети деревни Шмаково. «Будут выполнены работы по отсыпке дорог, на эти цели и везут щебень. Подрядчиком выступает ООО „Эверест“ из Кургана, компания осуществляет самостоятельный подвоз щебня для осуществления ремонта. Откуда везут щебень и по каким дорогам, я не знаю, этим занимается подрядчик», — отметила Михалева.

ГКУ «Курганавтодор» провела 27 мая осмотр дороги в Новодостовалово и выявило дефекты. О причинах, которые могли привести к разрушению трассы, в ответе компании на жалобы жителей не говорилось. Для уточнения этого вопроса корреспондент URA.RU обратился к главе Белозерского района Александру Завьялову, который обещал перезвонить позже.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разваливается трасса, являющаяся продолжением «золотой дороги» за 140 млн рублей. О рытвинах и ямах на дороге, построенной полгода назад, жители района сообщили в соцсетях.

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