07 июня 2022

Тюменцы бесплатно посетят концерт финалиста «Евровидения»

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Пресс-конференция в ТАСС с участием Анны Чиповской, Петра Налича и Оксаны Федоровой. Москва, налич петр
Петр Налич бесплатно выступит для ишимцев Фото:

Финалист конкурса «Евровидение-2010» Петр Налич бесплатно выступит для жителей Ишима (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в Ишимском музейном комплексе имени Петра Ершова. Артист станет специальным гостем международной литературной премии.

«Специальным гостем XVI международной литературной премии имени Петра Ершова станет певец и композитор Петр Налич. Бесплатно посетить его выступление можно будет 11 июня, в 12:00 и 19:00, во Дворце культуры Ишима. Вечером концерт также будет транслироваться на экране перед учреждением», — рассказали URA.RU в музейном комплексе.

Петр Налич — российский музыкант, в 2010 году он представлял Россию на конкурсе «Евровидение». По итогу страна заняла 11-е место.

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Финалист конкурса «Евровидение-2010» Петр Налич бесплатно выступит для жителей Ишима (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в Ишимском музейном комплексе имени Петра Ершова. Артист станет специальным гостем международной литературной премии. «Специальным гостем XVI международной литературной премии имени Петра Ершова станет певец и композитор Петр Налич. Бесплатно посетить его выступление можно будет 11 июня, в 12:00 и 19:00, во Дворце культуры Ишима. Вечером концерт также будет транслироваться на экране перед учреждением», — рассказали URA.RU в музейном комплексе. Петр Налич — российский музыкант, в 2010 году он представлял Россию на конкурсе «Евровидение». По итогу страна заняла 11-е место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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