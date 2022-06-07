Тюменцы бесплатно посетят концерт финалиста «Евровидения»

08 июня 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Петр Налич бесплатно выступит для ишимцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Финалист конкурса «Евровидение-2010» Петр Налич бесплатно выступит для жителей Ишима (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в Ишимском музейном комплексе имени Петра Ершова. Артист станет специальным гостем международной литературной премии. «Специальным гостем XVI международной литературной премии имени Петра Ершова станет певец и композитор Петр Налич. Бесплатно посетить его выступление можно будет 11 июня, в 12:00 и 19:00, во Дворце культуры Ишима. Вечером концерт также будет транслироваться на экране перед учреждением», — рассказали URA.RU в музейном комплексе. Петр Налич — российский музыкант, в 2010 году он представлял Россию на конкурсе «Евровидение». По итогу страна заняла 11-е место. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Финалист конкурса «Евровидение-2010» Петр Налич бесплатно выступит для жителей Ишима (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в Ишимском музейном комплексе имени Петра Ершова. Артист станет специальным гостем международной литературной премии. «Специальным гостем XVI международной литературной премии имени Петра Ершова станет певец и композитор Петр Налич. Бесплатно посетить его выступление можно будет 11 июня, в 12:00 и 19:00, во Дворце культуры Ишима. Вечером концерт также будет транслироваться на экране перед учреждением», — рассказали URA.RU в музейном комплексе. Петр Налич — российский музыкант, в 2010 году он представлял Россию на конкурсе «Евровидение». По итогу страна заняла 11-е место.