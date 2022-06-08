08 июня 2022

Курганскому замгубернатора пожаловались на тонны опасного мяса

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Торговый центр. Курган, мясная продукция, мясная лавка, мясо, говядина
В Курганской области выявили 27 тонн мяса неизвестного происхождения Фото:

В Курганской области выявили более 27 тонн мясной продукции неизвестного происхождения, которая попала в социальные учреждения. Специалисты Россельхознадзора обратились к заместителю губернатора по экономической политике, чтобы отобрать пробы продукции для лабораторных исследований, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям установлено, что в период с 27 апреля по 19 мая 2022 года в мясные цеха Кургана поступило сырье из Свердловской области, которое вызвало сомнение в его происхождении, качестве и безопасности. Оно было переработано и отправлено в социальные учреждения региона», — говорится в сообщении ведомства.

В один из мясных цехов Кургана поступило несколько партий говядины и говяжьей печени весом 26,5 тонн из Екатеринбурга. Специалисты выяснили с помощью ФГИС «Меркурий», что поставщик незаконно увеличил объемы продукции. В другой цех привезли подозрительную печень (620 кг) из Первоуральска, поставщик признан фантомным. Эти партии курганские предприниматели переработали и направили продукцию в соцучреждения. Управление Россельхознадзора выдало предпринимателям предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства и обратилось к замгубернатора по экономической политике с просьбой оказать содействие в организации отбора проб мясной продукции и полуфабрикатов в учреждениях для лабораторных исследований.

В мясные цеха Кургана поставили более 27 тонн мяса и печени из Свердловской области неизвестного происхождения
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В Курганской области выявили более 27 тонн мясной продукции неизвестного происхождения, которая попала в социальные учреждения. Специалисты Россельхознадзора обратились к заместителю губернатора по экономической политике, чтобы отобрать пробы продукции для лабораторных исследований, сообщили в пресс-службе ведомства. «Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям установлено, что в период с 27 апреля по 19 мая 2022 года в мясные цеха Кургана поступило сырье из Свердловской области, которое вызвало сомнение в его происхождении, качестве и безопасности. Оно было переработано и отправлено в социальные учреждения региона», — говорится в сообщении ведомства. В один из мясных цехов Кургана поступило несколько партий говядины и говяжьей печени весом 26,5 тонн из Екатеринбурга. Специалисты выяснили с помощью ФГИС «Меркурий», что поставщик незаконно увеличил объемы продукции. В другой цех привезли подозрительную печень (620 кг) из Первоуральска, поставщик признан фантомным. Эти партии курганские предприниматели переработали и направили продукцию в соцучреждения. Управление Россельхознадзора выдало предпринимателям предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства и обратилось к замгубернатора по экономической политике с просьбой оказать содействие в организации отбора проб мясной продукции и полуфабрикатов в учреждениях для лабораторных исследований.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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