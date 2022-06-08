Курганскому замгубернатора пожаловались на тонны опасного мяса

09 июня 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

В Курганской области выявили 27 тонн мяса неизвестного происхождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области выявили более 27 тонн мясной продукции неизвестного происхождения, которая попала в социальные учреждения. Специалисты Россельхознадзора обратились к заместителю губернатора по экономической политике, чтобы отобрать пробы продукции для лабораторных исследований, сообщили в пресс-службе ведомства. «Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям установлено, что в период с 27 апреля по 19 мая 2022 года в мясные цеха Кургана поступило сырье из Свердловской области, которое вызвало сомнение в его происхождении, качестве и безопасности. Оно было переработано и отправлено в социальные учреждения региона», — говорится в сообщении ведомства. В один из мясных цехов Кургана поступило несколько партий говядины и говяжьей печени весом 26,5 тонн из Екатеринбурга. Специалисты выяснили с помощью ФГИС «Меркурий», что поставщик незаконно увеличил объемы продукции. В другой цех привезли подозрительную печень (620 кг) из Первоуральска, поставщик признан фантомным. Эти партии курганские предприниматели переработали и направили продукцию в соцучреждения. Управление Россельхознадзора выдало предпринимателям предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства и обратилось к замгубернатора по экономической политике с просьбой оказать содействие в организации отбора проб мясной продукции и полуфабрикатов в учреждениях для лабораторных исследований. В мясные цеха Кургана поставили более 27 тонн мяса и печени из Свердловской области неизвестного происхождения фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области выявили более 27 тонн мясной продукции неизвестного происхождения, которая попала в социальные учреждения. Специалисты Россельхознадзора обратились к заместителю губернатора по экономической политике, чтобы отобрать пробы продукции для лабораторных исследований, сообщили в пресс-службе ведомства. «Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям установлено, что в период с 27 апреля по 19 мая 2022 года в мясные цеха Кургана поступило сырье из Свердловской области, которое вызвало сомнение в его происхождении, качестве и безопасности. Оно было переработано и отправлено в социальные учреждения региона», — говорится в сообщении ведомства. В один из мясных цехов Кургана поступило несколько партий говядины и говяжьей печени весом 26,5 тонн из Екатеринбурга. Специалисты выяснили с помощью ФГИС «Меркурий», что поставщик незаконно увеличил объемы продукции. В другой цех привезли подозрительную печень (620 кг) из Первоуральска, поставщик признан фантомным. Эти партии курганские предприниматели переработали и направили продукцию в соцучреждения. Управление Россельхознадзора выдало предпринимателям предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства и обратилось к замгубернатора по экономической политике с просьбой оказать содействие в организации отбора проб мясной продукции и полуфабрикатов в учреждениях для лабораторных исследований.