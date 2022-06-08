Курганец придумал спортивную игру, аналогов которой нет в мире

09 июня 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Курганец придумал игру «Керлинг лайт» и запустил производство оборудования для нее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский предприниматель Андрей Петров придумал интерактивную игру «Керлинг лайт», к которой начал выпускать уникальное оборудование. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «Интерактивную игру „Керлинг лайт“ разработал курганец Андрей Петров. Это смесь керлинга, бильярда и боулинга. Игра рассчитана на 2 команды, а правила схожи с традиционным керлингом — задача — выбить камень противника и поставить свой ближе к мишени. Вместо льда игровые камни скользят по пластиковой дорожке», — сообщается в telegram-канале регионального правительства. Для новой игры Петров запустил в Кургане производство спортивного оборудования, аналогов которому нет в мире. Выпускник курганского IT-колледжа разработал программное обеспечение. Предприятие осуществляет литье пластика и силикона, из которых сделаны борта дорожки и сами камни. Предприниматель ранее представлял свое изобретение на выставках в других городах и продолжает работать над популяризацией игры. Игровые площадки есть в Калининграде, Иваново и Московской области. В ближайшее время игра появится в Кургане. Андрей Петров является вице-президентом Федерации керлинга Курганской области, он занимается бизнесом в сфере организации развлечений. Курганец придумал игру «Керлинг лайт», для которой производит оборудование фото: telergam-канал правительства Курганской области Игра, придуманная курганцем, сочетает элементы керлинга, боулинга и бильярда фото: telergam-канал правительства Курганской области Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганский предприниматель Андрей Петров придумал интерактивную игру «Керлинг лайт», к которой начал выпускать уникальное оборудование. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «Интерактивную игру „Керлинг лайт“ разработал курганец Андрей Петров. Это смесь керлинга, бильярда и боулинга. Игра рассчитана на 2 команды, а правила схожи с традиционным керлингом — задача — выбить камень противника и поставить свой ближе к мишени. Вместо льда игровые камни скользят по пластиковой дорожке», — сообщается в telegram-канале регионального правительства. Для новой игры Петров запустил в Кургане производство спортивного оборудования, аналогов которому нет в мире. Выпускник курганского IT-колледжа разработал программное обеспечение. Предприятие осуществляет литье пластика и силикона, из которых сделаны борта дорожки и сами камни. Предприниматель ранее представлял свое изобретение на выставках в других городах и продолжает работать над популяризацией игры. Игровые площадки есть в Калининграде, Иваново и Московской области. В ближайшее время игра появится в Кургане. Андрей Петров является вице-президентом Федерации керлинга Курганской области, он занимается бизнесом в сфере организации развлечений.