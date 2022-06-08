Тюменцев ждет день без алкоголя

09 июня 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

В День России тюменцы не смогут купить в магазинах алкоголь Фото: Анна Майорова © URA.RU В День России 12 июня в Тюменской области будет действовать запрет на продажу спиртного. Требование содержит в себе постановление правительства региона. «Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области. 12 июня — День России», — говорится в документе. Ограничение будет действовать с 8:00 до 21:00, и распространяться только на торговые точки. В заведениях общепита спиртное продавать можно. Ране URA.RU писало о других днях, когда в регионе и областной столице запрещена реализация алкоголя. Часть запретов относится только к Тюмени. В частности, в июне спиртное также нельзя будет купить 25-го числа, в День молодежи. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В День России 12 июня в Тюменской области будет действовать запрет на продажу спиртного. Требование содержит в себе постановление правительства региона. «Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области. 12 июня — День России», — говорится в документе. Ограничение будет действовать с 8:00 до 21:00, и распространяться только на торговые точки. В заведениях общепита спиртное продавать можно. Ране URA.RU писало о других днях, когда в регионе и областной столице запрещена реализация алкоголя. Часть запретов относится только к Тюмени. В частности, в июне спиртное также нельзя будет купить 25-го числа, в День молодежи.