08 июня 2022

Тюменцев ждет день без алкоголя

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Певческий праздник «Хором славим Россию и город» в Историческом сквере. Екатеринбург, триколор, флаг россии, день россии, 12июня
В День России тюменцы не смогут купить в магазинах алкоголь Фото:

В День России 12 июня в Тюменской области будет действовать запрет на продажу спиртного. Требование содержит в себе постановление правительства региона.

«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области. 12 июня — День России», — говорится в документе.

Ограничение будет действовать с 8:00 до 21:00, и распространяться только на торговые точки. В заведениях общепита спиртное продавать можно.

Ране URA.RU писало о других днях, когда в регионе и областной столице запрещена реализация алкоголя. Часть запретов относится только к Тюмени. В частности, в июне спиртное также нельзя будет купить 25-го числа, в День молодежи.

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В День России 12 июня в Тюменской области будет действовать запрет на продажу спиртного. Требование содержит в себе постановление правительства региона. «Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области. 12 июня — День России», — говорится в документе. Ограничение будет действовать с 8:00 до 21:00, и распространяться только на торговые точки. В заведениях общепита спиртное продавать можно. Ране URA.RU писало о других днях, когда в регионе и областной столице запрещена реализация алкоголя. Часть запретов относится только к Тюмени. В частности, в июне спиртное также нельзя будет купить 25-го числа, в День молодежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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