Тюменцев ждет день без алкоголя

В День России тюменцы не смогут купить в магазинах алкоголь
В День России 12 июня в Тюменской области будет действовать запрет на продажу спиртного. Требование содержит в себе постановление правительства региона.
«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области. 12 июня — День России», — говорится в документе.
Ограничение будет действовать с 8:00 до 21:00, и распространяться только на торговые точки. В заведениях общепита спиртное продавать можно.
Ране URA.RU писало о других днях, когда в регионе и областной столице запрещена реализация алкоголя. Часть запретов относится только к Тюмени. В частности, в июне спиртное также нельзя будет купить 25-го числа, в День молодежи.
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