Курганский подросток в противогазе помог МЧС и спас родных

Мальчик в противогазе помог пожарным спасти его семью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подросток помог пожарным спасти его родных, которые находились в задымленной квартире в Шадринске Курганской области. Возгорание случилось ночью на 4 этаже многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«Пожарные поднялись на сильно задымленный пятый этаж, они проводили разведку, стучали в двери. В одной из квартир им открыл подросток в противогазе и показал, что в дальней комнате находятся его родные — женщина с мальчиком сидела на полу у окна, они закрывали органы дыхания влажной тканью. Пожарные надели на всех маски спасаемого и вывели в безопасное место», — рассказали в МЧС, отметив грамотные действия членов семьи.

По данным ведомства, возгорание произошло на 4 этаже пятиэтажного дома по адресу г. Шадринск ул. Мальцевский тракт, 16. Звонок в службу спасения поступил в 5:26 ночи. Пожарные эвакуировали из здания 6 человек. К 6 утра пожар был полностью ликвидирован. Для этого были задействованы 27 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара — неправильное использование электрооборудования.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской школе №56 в 5 микрорайоне Заозерного произошел пожар. Очевидцы публиковали в соцсетях фото и видео с места происшествия. Возгорание случилось в подсобном помещении.