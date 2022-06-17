Курганского убийцу задержали спустя 12 лет

Курганские оперативники задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении, совершенном почти двенадцать лет назад. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«Летом 2010 года в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении жительницы города Кургана 1960 года рождения. Установлено, что во время внезапно возникшей ссоры, он причинил ей телесные повреждения, которые оказались для жертвы смертельными. Спустя 12 лет в результате совместной работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет удалось подтвердить причастность фигуранта к данному преступлению», — говорится в сообщении на сайте полиции.
Мужчина был задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
О том, что силовики задержали 39-летнего жителя Кургана, URA.RU писало ранее. Мужчину подозревают в причастности к убийству, совершенному в мае 2000 года.
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Курганские оперативники задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении, совершенном почти двенадцать лет назад. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Летом 2010 года в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении жительницы города Кургана 1960 года рождения. Установлено, что во время внезапно возникшей ссоры, он причинил ей телесные повреждения, которые оказались для жертвы смертельными. Спустя 12 лет в результате совместной работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет удалось подтвердить причастность фигуранта к данному преступлению», — говорится в сообщении на сайте полиции. Мужчина был задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. О том, что силовики задержали 39-летнего жителя Кургана, URA.RU писало ранее. Мужчину подозревают в причастности к убийству, совершенному в мае 2000 года.