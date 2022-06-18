Тюменцы взбунтовались из-за вырубки деревьев в микрорайоне. Фото и видео

19 июня 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Тюменцы оказались недовольны тем, что в микрорайоне Тюменская слобода уничтожают деревья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцы пожаловались на вырубку деревьев в микрорайоне Тюменская слобода. Своим недовольством они поделились в социальных сетях, где им ответила администрация города. Выяснилось, что какое-то количество деревьев все же спасли. «В Тюменской слободе идет уничтожение зеленого уголка <…> Вся Тюменская слобода без зелени, толком нет, и тут последнее рубят», — сообщил автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он также приложил видео и фото с процессом вырубки деревьев. В комментариях люди пожаловались, что деревья стоило не уничтожать, а пересадить. «Дали бы возможность выкопать на саженцы по районам, тем более хвойные деревья долго растут», — поделилась своими соображениям пользовательница Марина Соловьева. «Неужели нельзя было выкопать и посадить, где сгорел лес? Так жаль елочки», — прокомментировала Елена Федорова. Им ответила пресс-служба администрации города Тюмени, которая сообщила, что некоторые деревья все-таки спасли. «Было проведено комиссионное обследование специалистами ЛесПаркХоза. По результатам обследования пересадке подлежало 220 единиц. Остальные сосны нельзя пересадить», — уточнили в администрации. Там также рассказали, куда отправились деревья. Так, 20 единиц пересадили на ул. Уездную в рамках муниципального контракта МКУ «Леспаркхоз». 120 единиц забрала Тюменская домостроительная компания, 20 единиц — управляющие компании, 60 — административные округа. Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменцы пожаловались на вырубку деревьев в микрорайоне Тюменская слобода. Своим недовольством они поделились в социальных сетях, где им ответила администрация города. Выяснилось, что какое-то количество деревьев все же спасли. «В Тюменской слободе идет уничтожение зеленого уголка <…> Вся Тюменская слобода без зелени, толком нет, и тут последнее рубят», — сообщил автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он также приложил видео и фото с процессом вырубки деревьев. В комментариях люди пожаловались, что деревья стоило не уничтожать, а пересадить. «Дали бы возможность выкопать на саженцы по районам, тем более хвойные деревья долго растут», — поделилась своими соображениям пользовательница Марина Соловьева. «Неужели нельзя было выкопать и посадить, где сгорел лес? Так жаль елочки», — прокомментировала Елена Федорова. Им ответила пресс-служба администрации города Тюмени, которая сообщила, что некоторые деревья все-таки спасли. «Было проведено комиссионное обследование специалистами ЛесПаркХоза. По результатам обследования пересадке подлежало 220 единиц. Остальные сосны нельзя пересадить», — уточнили в администрации. Там также рассказали, куда отправились деревья. Так, 20 единиц пересадили на ул. Уездную в рамках муниципального контракта МКУ «Леспаркхоз». 120 единиц забрала Тюменская домостроительная компания, 20 единиц — управляющие компании, 60 — административные округа.