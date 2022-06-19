Жительницу ЯНАО удивила черешня «мутант» из «Магнита». Фото

20 июня 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Читатели отнеслись с юмором к возмущениям автора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) удивилась сросшейся черешне из супермаркета «Магнит». Об этом горожанка сообщила в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото и назвав ягоду «мутантом». «Что за мутантов продают в „Магните“? Почти весь пакет черешни такой», — написала анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». При этом читатели в комментариях отнеслись к такому посту с юмором. «Берешь одну, вторая в подарок», — отметил Михаил Мамонов. «Оставь их на пару дней одних, может тебя из дома выгонят», — предложила Мила Савина. «Просто второй в подарок», — добавил Расим Солтаханов. Агентство попыталось выяснить откуда в магазине такая ягода и с чем этом может быть связано. Однако на звонки корреспондента по номерам указанным в открытом доступе — не ответили. Ранее сообщалось, что житель ЯНАО пожаловался на йогурт с плесенью из «Магнита». Мужчина в Новом Уренгое купил испорченный товар в магазине, который расположен на северной части города. Черешня из «Магнита» Соцсети Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) удивилась сросшейся черешне из супермаркета «Магнит». Об этом горожанка сообщила в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото и назвав ягоду «мутантом». «Что за мутантов продают в „Магните“? Почти весь пакет черешни такой», — написала анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». При этом читатели в комментариях отнеслись к такому посту с юмором. «Берешь одну, вторая в подарок», — отметил Михаил Мамонов. «Оставь их на пару дней одних, может тебя из дома выгонят», — предложила Мила Савина. «Просто второй в подарок», — добавил Расим Солтаханов. Агентство попыталось выяснить откуда в магазине такая ягода и с чем этом может быть связано. Однако на звонки корреспондента по номерам указанным в открытом доступе — не ответили. Ранее сообщалось, что житель ЯНАО пожаловался на йогурт с плесенью из «Магнита». Мужчина в Новом Уренгое купил испорченный товар в магазине, который расположен на северной части города.