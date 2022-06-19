19 июня 2022
18 июня 2022
17 июня 2022

Жительницу ЯНАО удивила черешня «мутант» из «Магнита». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, вишня, черешня, ягода
Читатели отнеслись с юмором к возмущениям автора Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) удивилась сросшейся черешне из супермаркета «Магнит». Об этом горожанка сообщила в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото и назвав ягоду «мутантом».

«Что за мутантов продают в „Магните“? Почти весь пакет черешни такой», — написала анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». При этом читатели в комментариях отнеслись к такому посту с юмором. «Берешь одну, вторая в подарок», — отметил Михаил Мамонов. «Оставь их на пару дней одних, может тебя из дома выгонят», — предложила Мила Савина. «Просто второй в подарок», — добавил Расим Солтаханов.

Агентство попыталось выяснить откуда в магазине такая ягода и с чем этом может быть связано. Однако на звонки корреспондента по номерам указанным в открытом доступе — не ответили.

Ранее сообщалось, что житель ЯНАО пожаловался на йогурт с плесенью из «Магнита». Мужчина в Новом Уренгое купил испорченный товар в магазине, который расположен на северной части города.

Черешня из «Магнита»

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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) удивилась сросшейся черешне из супермаркета «Магнит». Об этом горожанка сообщила в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото и назвав ягоду «мутантом». «Что за мутантов продают в „Магните“? Почти весь пакет черешни такой», — написала анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». При этом читатели в комментариях отнеслись к такому посту с юмором. «Берешь одну, вторая в подарок», — отметил Михаил Мамонов. «Оставь их на пару дней одних, может тебя из дома выгонят», — предложила Мила Савина. «Просто второй в подарок», — добавил Расим Солтаханов. Агентство попыталось выяснить откуда в магазине такая ягода и с чем этом может быть связано. Однако на звонки корреспондента по номерам указанным в открытом доступе — не ответили. Ранее сообщалось, что житель ЯНАО пожаловался на йогурт с плесенью из «Магнита». Мужчина в Новом Уренгое купил испорченный товар в магазине, который расположен на северной части города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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