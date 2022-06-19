Тюменские коммунисты выйдут на несогласованный митинг. «Пора оторвать заднее место от дивана»

20 июня 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Коммунистам-ортодоксам запретили митинговать у памятника Ленину Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменское отделение Российской коммунистической рабочей партии проведет митинг против повышения тарифов и статьи о призывах против безопасности государства. Информация опубликована на сайте партии. Изначально мероприятие должно было пройти напротив здания правительства области, но из-за запрета его перенесли в гайд-парк, где согласование не требуется. «Митинг против повышения тарифов и принятия закона, вводящего статью за призывы против безопасности государства. Если вы не придете, то власти будут и дальше вас грабить. Пора оторвать заднее место от дивана и немного позаботиться о собственных интересах», — говорится в объявлении о митинге, размещенном на сайте тюменского отделения РКРП (б)-КПСС. Изначально для проведения мероприятия была заявлена Центральная площадь города. Митингующие хотели собраться у памятника Ленину, напротив правительства Тюменской области. В администрации не согласовали данное место. В связи с этим коммунисты изменили точку собрания, перенеся ее в Комсомольский сквер: эта территория специально отведена для публичных мероприятий, их проведение там не требует согласования. URA.RU писало и о других случаях переноса митингов в сквер. Так, ранее тюменский обком КПРФ отказался от первомайского шествия по центру Тюмени, так как власти запретили проводить его из-за пандемии коронавируса. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменское отделение Российской коммунистической рабочей партии проведет митинг против повышения тарифов и статьи о призывах против безопасности государства. Информация опубликована на сайте партии. Изначально мероприятие должно было пройти напротив здания правительства области, но из-за запрета его перенесли в гайд-парк, где согласование не требуется. «Митинг против повышения тарифов и принятия закона, вводящего статью за призывы против безопасности государства. Если вы не придете, то власти будут и дальше вас грабить. Пора оторвать заднее место от дивана и немного позаботиться о собственных интересах», — говорится в объявлении о митинге, размещенном на сайте тюменского отделения РКРП (б)-КПСС. Изначально для проведения мероприятия была заявлена Центральная площадь города. Митингующие хотели собраться у памятника Ленину, напротив правительства Тюменской области. В администрации не согласовали данное место. В связи с этим коммунисты изменили точку собрания, перенеся ее в Комсомольский сквер: эта территория специально отведена для публичных мероприятий, их проведение там не требует согласования. URA.RU писало и о других случаях переноса митингов в сквер. Так, ранее тюменский обком КПРФ отказался от первомайского шествия по центру Тюмени, так как власти запретили проводить его из-за пандемии коронавируса.