Тюменские коммунисты отказались от несанкционированной акции

Тюменским коммунистам не дали провести первомайскую демонстрацию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские коммунисты проведут 1 мая митинг в гайд-парке в сквере Комсомольский, поскольку мероприятие там не требует согласования. Сообщение об этом появилось в соцсетях регионального обкома КПРФ. Ранее сторонники компартии анонсировали первомайское шествие по центру города, но его не разрешили власти Тюмени.

«1 мая 2022 года, в День международной солидарности трудящихся, КПРФ проводит митинг, посвященный главному празднику всех честных тружеников! Митинг проводится в гайд-парке и в соответствии с законодательством не требует подачи уведомления и согласования с властью», — написано в сообщении обкома партии.

Мэрия Тюмени отказала коммунистам в проведении демонстрации, ссылая на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. КПРФ и РКРП не согласились с решением властей и пожаловались на них в прокуратуру.