27 апреля 2022

Тюменские коммунисты отказались от несанкционированной акции

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Митинг ЛДПР и КПРФ в поддержку своих кандидатов. Тюмень, кпрф, флаги
Тюменским коммунистам не дали провести первомайскую демонстрацию Фото:

Тюменские коммунисты проведут 1 мая митинг в гайд-парке в сквере Комсомольский, поскольку мероприятие там не требует согласования. Сообщение об этом появилось в соцсетях регионального обкома КПРФ. Ранее сторонники компартии анонсировали первомайское шествие по центру города, но его не разрешили власти Тюмени.

«1 мая 2022 года, в День международной солидарности трудящихся, КПРФ проводит митинг, посвященный главному празднику всех честных тружеников! Митинг проводится в гайд-парке и в соответствии с законодательством не требует подачи уведомления и согласования с властью», — написано в сообщении обкома партии.

Мэрия Тюмени отказала коммунистам в проведении демонстрации, ссылая на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. КПРФ и РКРП не согласились с решением властей и пожаловались на них в прокуратуру.

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Тюменские коммунисты проведут 1 мая митинг в гайд-парке в сквере Комсомольский, поскольку мероприятие там не требует согласования. Сообщение об этом появилось в соцсетях регионального обкома КПРФ. Ранее сторонники компартии анонсировали первомайское шествие по центру города, но его не разрешили власти Тюмени. «1 мая 2022 года, в День международной солидарности трудящихся, КПРФ проводит митинг, посвященный главному празднику всех честных тружеников! Митинг проводится в гайд-парке и в соответствии с законодательством не требует подачи уведомления и согласования с властью», — написано в сообщении обкома партии. Мэрия Тюмени отказала коммунистам в проведении демонстрации, ссылая на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. КПРФ и РКРП не согласились с решением властей и пожаловались на них в прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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