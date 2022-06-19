19 июня 2022
18 июня 2022

У Тюменской таможни появился новый начальник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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УФАС по Тюменской области. Тюмень, таможня, фас, антимонопольная служба, уфас
Ведомство возглавил возглавил Владимир Зябко Фото:

Тюменскую таможню возглавил Владимир Зябко. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Новый руководитель 20 июня был представлен губернатору Тюменской области.

«Главе региона Александру Моору представили нового начальника Тюменской таможни Владимира Зябко. Встреча состоялась в областном правительстве, в ней принял участие начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов», — рассказали в инфоцентре.

Власти добавили, что Зябко работает в таможенных органах с 2001 года. Ранее он занимал пост первого заместителя начальника Уральской электронной таможни.

По информации Тюменской таможни, пост начальника стал вакантным в апреле. Экс-руководитель ведомства Борис Яськов ушел на пенсию.

Владимир Зябко работает в таможенных органах с 2001 года
Фото:

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Тюменскую таможню возглавил Владимир Зябко. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Новый руководитель 20 июня был представлен губернатору Тюменской области. «Главе региона Александру Моору представили нового начальника Тюменской таможни Владимира Зябко. Встреча состоялась в областном правительстве, в ней принял участие начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что Зябко работает в таможенных органах с 2001 года. Ранее он занимал пост первого заместителя начальника Уральской электронной таможни. По информации Тюменской таможни, пост начальника стал вакантным в апреле. Экс-руководитель ведомства Борис Яськов ушел на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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