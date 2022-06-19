Ведомство возглавил возглавил Владимир Зябко Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменскую таможню возглавил Владимир Зябко. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Новый руководитель 20 июня был представлен губернатору Тюменской области.

«Главе региона Александру Моору представили нового начальника Тюменской таможни Владимира Зябко. Встреча состоялась в областном правительстве, в ней принял участие начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов», — рассказали в инфоцентре.

Власти добавили, что Зябко работает в таможенных органах с 2001 года. Ранее он занимал пост первого заместителя начальника Уральской электронной таможни.

По информации Тюменской таможни, пост начальника стал вакантным в апреле. Экс-руководитель ведомства Борис Яськов ушел на пенсию.

Владимир Зябко работает в таможенных органах с 2001 года Фото: инфоцентр правительства Тюменской области