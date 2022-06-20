Владелец отеля «Берег Ямала» доказал, что не обманывал клиентов

21 июня 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Отель ямальского бизнесмена пользуется популярностью у жителей региона Фото: Размик Закарян © URA.RU Ямальский бизнесмен и владелец отеля «Берег Ямала» в Анапе Саргис Кочарян сдал его в аренду с мая по сентябрь другому предпринимателю и никакого отношения к конфликту, который возник из-за возврата денег с несостоявшейся постоялицей, не имеет. Об этом URA.RU сообщил сам бизнесмен, предоставив соответствующие документы. «Я сдал отель в аренду, чтобы разгрузить немного свой рабочий график. При этом нанял человека, который бы следил за отзывами о гостинице в интернете — это репутация моего отеля, даже если там работает другой человек. Если возникали вопросы по сообщениям людей, сразу же обращался к арендатору. Также было с историей Ларисы Дмитриенко. Она оставила жалобу, что ей не возвращают деньги за отмененное бронирование, в этот же день, 15 июня, арендатор мне прислал чек и сказал, что проблема решена. Это было еще до публикации в СМИ», — пояснил Кочарян, и предоставил соответствующие документы. Дмитриенко бронировала отель заблаговременно на ресурсе, который прекратил свою работу в РФ, позже женщина поняла, что не сможет поехать на отдых и 1 июня она об этом сообщила арендатору отеля «Берег Ямала». После чего у женщины и бизнесмена возникло недопонимание, и несостоявшаяся постоялица побоялась, что ей не вернут деньги, потому что в течение 14 дней средства ей не поступили на счет. Она написала претензию в адрес отеля им на почту. Однако арендатор Апетнак Кулиджанян пояснил, что накладка произошла из-за большого количества отмен бронирований, которые в свою очередь были вызваны закрытым аэропортом в Анапе. «Очень много отмен было, потому что отменили самолеты. Мы по очереди делали возвраты, но физически было невозможно вернуть всем [деньги] за минуту», — сообщил бизнесмен. Также он отметил, что средства Дмитриенко были переведены 15 июня, это подтверждает и сама женщина, и чеки предоставленные URA.RU Кулиджаняном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Ямальский бизнесмен и владелец отеля «Берег Ямала» в Анапе Саргис Кочарян сдал его в аренду с мая по сентябрь другому предпринимателю и никакого отношения к конфликту, который возник из-за возврата денег с несостоявшейся постоялицей, не имеет. Об этом URA.RU сообщил сам бизнесмен, предоставив соответствующие документы. «Я сдал отель в аренду, чтобы разгрузить немного свой рабочий график. При этом нанял человека, который бы следил за отзывами о гостинице в интернете — это репутация моего отеля, даже если там работает другой человек. Если возникали вопросы по сообщениям людей, сразу же обращался к арендатору. Также было с историей Ларисы Дмитриенко. Она оставила жалобу, что ей не возвращают деньги за отмененное бронирование, в этот же день, 15 июня, арендатор мне прислал чек и сказал, что проблема решена. Это было еще до публикации в СМИ», — пояснил Кочарян, и предоставил соответствующие документы. Дмитриенко бронировала отель заблаговременно на ресурсе, который прекратил свою работу в РФ, позже женщина поняла, что не сможет поехать на отдых и 1 июня она об этом сообщила арендатору отеля «Берег Ямала». После чего у женщины и бизнесмена возникло недопонимание, и несостоявшаяся постоялица побоялась, что ей не вернут деньги, потому что в течение 14 дней средства ей не поступили на счет. Она написала претензию в адрес отеля им на почту. Однако арендатор Апетнак Кулиджанян пояснил, что накладка произошла из-за большого количества отмен бронирований, которые в свою очередь были вызваны закрытым аэропортом в Анапе. «Очень много отмен было, потому что отменили самолеты. Мы по очереди делали возвраты, но физически было невозможно вернуть всем [деньги] за минуту», — сообщил бизнесмен. Также он отметил, что средства Дмитриенко были переведены 15 июня, это подтверждает и сама женщина, и чеки предоставленные URA.RU Кулиджаняном.