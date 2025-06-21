В райцентре ЯНАО на месяц отменен автобус в отдаленный микрорайон

Маршрут отменяется из-за снижения пассажиропотока в летнее время
В поселке Тазовский с 23 июня по 24 августа отмене автобус в микрорайон Газ-Сале. Об этом власти района сообщили в соцсети.
«Вниманию пассажиров! С 23 июня по 24 августа (включительно) рейс №2 „Газ-Сале — Тазовский — Газ-Сале“ отменен», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Уточняется, что отмена рейса связана со снижением пассажиропотока в летнее время. В самом Тазовском с 19 июня автобусы перешли на летнее расписание.
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