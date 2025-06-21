21 июня 2025
20 июня 2025

В райцентре ЯНАО на месяц отменен автобус в отдаленный микрорайон

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрут отменяется из-за снижения пассажиропотока в летнее время
Маршрут отменяется из-за снижения пассажиропотока в летнее время Фото:

В поселке Тазовский с 23 июня по 24 августа отмене автобус в микрорайон Газ-Сале. Об этом власти района сообщили в соцсети.

«Вниманию пассажиров! С 23 июня по 24 августа (включительно) рейс №2 „Газ-Сале — Тазовский — Газ-Сале“ отменен», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Уточняется, что отмена рейса связана со снижением пассажиропотока в летнее время. В самом Тазовском с 19 июня автобусы перешли на летнее расписание.

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В поселке Тазовский с 23 июня по 24 августа отмене автобус в микрорайон Газ-Сале. Об этом власти района сообщили в соцсети. «Вниманию пассажиров! С 23 июня по 24 августа (включительно) рейс №2 „Газ-Сале — Тазовский — Газ-Сале“ отменен», — сообщается в telegram-канале мэрии. Уточняется, что отмена рейса связана со снижением пассажиропотока в летнее время. В самом Тазовском с 19 июня автобусы перешли на летнее расписание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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