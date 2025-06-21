21 июня 2025
20 июня 2025

Мэрия райцентра ЯНАО пытается продать на торгах раритетные катера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Одному из продаваемых катеров 66 лет
Одному из продаваемых катеров 66 лет Фото:

Власти Тазовского района выставили на торги два маломерных судна. Одно из них построено в 1978 году, а второе аж в 1959 году.

«К продаже предлагается маломерное судно МК-14, год постройки — 1959. Начальная цена 99 000 рублей. Также продается маломерное судно „Крым“, год постройки — 1978. Начальная цена 148 000 рублей», — сообщает департамент имущественных отношений района в соцсети vk.com. Принять участие в торгах можно до 29 июня 2025 года.

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Власти Тазовского района выставили на торги два маломерных судна. Одно из них построено в 1978 году, а второе аж в 1959 году. «К продаже предлагается маломерное судно МК-14, год постройки — 1959. Начальная цена 99 000 рублей. Также продается маломерное судно „Крым“, год постройки — 1978. Начальная цена 148 000 рублей», — сообщает департамент имущественных отношений района в соцсети vk.com. Принять участие в торгах можно до 29 июня 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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