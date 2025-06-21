Одному из продаваемых катеров 66 лет
Власти Тазовского района выставили на торги два маломерных судна. Одно из них построено в 1978 году, а второе аж в 1959 году.
«К продаже предлагается маломерное судно МК-14, год постройки — 1959. Начальная цена 99 000 рублей. Также продается маломерное судно „Крым“, год постройки — 1978. Начальная цена 148 000 рублей», — сообщает департамент имущественных отношений района в соцсети vk.com. Принять участие в торгах можно до 29 июня 2025 года.
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