Депутат из ЯНАО предложил добавлять волонтерам баллы к ЕГЭ

Депутат предложил начислять баллы к ЕГЭ за патриотическую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат заксобрания и глава отделения партии «Справедливая Россия» в ЯНАО Максим Лазарев предложил начислять выпускникам дополнительные баллы к ЕГЭ за волонтерскую деятельность. Он озвучил это предложение на заседании круглого стола, на котором обсуждались лучшие практики патриотического воспитания молодежи, сообщает корреспондент URA.RU.

«Должна быть некая форма поощрения за хорошие добрые дела, которые формируют личность. Но она должна соответствовать потребностям ребенка. Нужно сделать так, чтобы участие в любом мероприятии патриотической направленности было интересным», — сказал депутат.

По мнению депутата, ориентация на потребности ребенка, позволит существенно расширить волонтерское движение и правильно выстроить коммуникацию с детьми.

Ранее URA.RU рассказало, что с 1 сентября в школах ЯНАО появятся советники по воспитанию. В обязанности педагогов будет входить патриотическая работа и политическое просвещение учеников.