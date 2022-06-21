В Курганской области будут искать воду по федеральному проекту

Курганская область попала в федеральный проект по поиску подземных вод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область вошла в число 14-ти российских регионов, в которых проведут геологоразведочные работы по поиску подземных вод в рамках федерального проекта. Об этом рассказал в интервью руководитель Роснедр Евгений Петров.

«Геологоразведочные работы на подземные воды начаты на 14 объектах, расположенных в Северо-Западном, Южном, Уральском, Сибирском, Кавказском и Дальневосточном федеральных округах», — сообщил чиновник журналистам ТАСС. В число вододефицитных регионов Урала вместе с ХМАО попала Курганская область.

Работы пройдут в рамках федерального проекта «Геология. Возрождение легенды». Для поиска ресурса в регионах, которые испытывают дефицит воды, выделено около 600 млн рублей. Работы должны пройти в период с 2022 по 2024 годы. После проведения разведки можно будет сделать выводы об ориентировочных запасах подземных вод.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском районе Курганской области приступят к поиску подземных вод для резервного водоснабжения. Конкурс на сумму 28,5 млн рублей был размещен на сайте госзакупок.