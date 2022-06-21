21 июня 2022
20 июня 2022

В Курганской области будут искать воду по федеральному проекту

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
Курганская область попала в федеральный проект по поиску подземных вод Фото:

Курганская область вошла в число 14-ти российских регионов, в которых проведут геологоразведочные работы по поиску подземных вод в рамках федерального проекта. Об этом рассказал в интервью руководитель Роснедр Евгений Петров.

«Геологоразведочные работы на подземные воды начаты на 14 объектах, расположенных в Северо-Западном, Южном, Уральском, Сибирском, Кавказском и Дальневосточном федеральных округах», — сообщил чиновник журналистам ТАСС. В число вододефицитных регионов Урала вместе с ХМАО попала Курганская область.

Работы пройдут в рамках федерального проекта «Геология. Возрождение легенды». Для поиска ресурса в регионах, которые испытывают дефицит воды, выделено около 600 млн рублей. Работы должны пройти в период с 2022 по 2024 годы. После проведения разведки можно будет сделать выводы об ориентировочных запасах подземных вод.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском районе Курганской области приступят к поиску подземных вод для резервного водоснабжения. Конкурс на сумму 28,5 млн рублей был размещен на сайте госзакупок.

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Курганская область вошла в число 14-ти российских регионов, в которых проведут геологоразведочные работы по поиску подземных вод в рамках федерального проекта. Об этом рассказал в интервью руководитель Роснедр Евгений Петров. «Геологоразведочные работы на подземные воды начаты на 14 объектах, расположенных в Северо-Западном, Южном, Уральском, Сибирском, Кавказском и Дальневосточном федеральных округах», — сообщил чиновник журналистам ТАСС. В число вододефицитных регионов Урала вместе с ХМАО попала Курганская область. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Геология. Возрождение легенды». Для поиска ресурса в регионах, которые испытывают дефицит воды, выделено около 600 млн рублей. Работы должны пройти в период с 2022 по 2024 годы. После проведения разведки можно будет сделать выводы об ориентировочных запасах подземных вод. Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском районе Курганской области приступят к поиску подземных вод для резервного водоснабжения. Конкурс на сумму 28,5 млн рублей был размещен на сайте госзакупок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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