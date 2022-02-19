На «курганской Рублевке» начнут искать воду

В Кетово будут искать воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Кетово (так называемой «курганской Рублевкой») начнут поиски подземных вод для резервного водоснабжения. Соответствующий конкурс на сумму около 28,5 млн рублей размещен на сайте госзакупок.

Процедуру организует департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу. «Основание проведения работ: перечень новых объектов по увеличению прироста запасов подземных вод в вододефицитных районах за счет средств федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в рамках федерального проекта „Геология: возрождение легенды“, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию», — говорится в материалах закупки.

Подземный источник должен быть найден с оценкой запасов подземных вод в количестве 2,4 тыс. м3/сут. Работы пройдут в четыре этапа. Первый этап выполнения работ — с момента заключения контракта и до 30.09.2022. Он подразумевает сбор, систематизацию, обобщение и анализ имеющейся информации по ранее выполненным исследованиям. Остальные этапы подразумевают бурение скважин, наблюдение за режимом подземных вод, лабораторные работы. И в итоге — составление окончательного геологического отчета с подсчетом запасов и прохождение государственной экспертизы.

URA.RU писало, что в Кетово не могут достроить водопровод. Сотрудники ФСБ задержали экс-главу Александра Носкова в сентябре 2019 года по подозрению в превышении полномочий. Уголовное дело связано с муниципальным контрактом на строительство водопровода в Кетово, заключенным в июне 2015 года. Экс-чиновник знал, что работы не выполнены в полном объеме, но подписал недостоверные акты на 15 млн рублей, за что и получил тюремный срок.

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