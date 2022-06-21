В тюменском городе появился стрит-арт с Юрием Гагариным. Фото

22 июня 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Юрий Гагарин стал главным героем стрит-арта ишимских художников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Ишиме Тюменской области на улице Чехова появился арт-объект с изображением первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом URA.RU рассказали в ишимском мультицентре «Моя территория», специалисты которого работали над рисунком. «Стрит-арт „Мечтай“ был подготовлен специально ко Дню молодежи. В качестве главного героя проекта был выбран Юрий Гагарин. Это человек, который в свое время мечтал и пришел к своей мечте, став великим. Его образ близок и понятен каждому. Мы призываем всех молодых людей идти к своей мечте, несмотря ни на что. Нашу идею поддержали в администрации города: нам дали подготовленный загрунтованный объект в районе, где недавно прошел ремонт дороги и пешеходной зоны», — рассказала URA.RU руководитель мультицентра «Моя территория» — Ишим Татьяна Зубрилина. По ее словам, работа над созданием стрит-арта заняла два дня. Сначала художник нанес контур, а затем — основной рисунок. Местные жители положительно оценили арт-объект. Пользователи паблика «Ишим пере Подслушано» оставили под публикацией десятки комментариев. «Ребят, очень творчески, красиво, талантливо! Больше в жизнь талантливых, креативных, умеющих делать город и жизнь ярче и добрее! Ребята, будьте лучшими», — написала Марина Нискосовских. «Видела этих художников, как рисовали! Молодцы ребята, здорово!» — добавила Светлана Ходакова. В Ишиме нарисовали стрит-арт с изображением космонавта Юрия Гагарина Паблик «Ишим пере Подслушано», соцсеть «ВКонтакте» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Ишиме Тюменской области на улице Чехова появился арт-объект с изображением первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом URA.RU рассказали в ишимском мультицентре «Моя территория», специалисты которого работали над рисунком. «Стрит-арт „Мечтай“ был подготовлен специально ко Дню молодежи. В качестве главного героя проекта был выбран Юрий Гагарин. Это человек, который в свое время мечтал и пришел к своей мечте, став великим. Его образ близок и понятен каждому. Мы призываем всех молодых людей идти к своей мечте, несмотря ни на что. Нашу идею поддержали в администрации города: нам дали подготовленный загрунтованный объект в районе, где недавно прошел ремонт дороги и пешеходной зоны», — рассказала URA.RU руководитель мультицентра «Моя территория» — Ишим Татьяна Зубрилина. По ее словам, работа над созданием стрит-арта заняла два дня. Сначала художник нанес контур, а затем — основной рисунок. Местные жители положительно оценили арт-объект. Пользователи паблика «Ишим пере Подслушано» оставили под публикацией десятки комментариев. «Ребят, очень творчески, красиво, талантливо! Больше в жизнь талантливых, креативных, умеющих делать город и жизнь ярче и добрее! Ребята, будьте лучшими», — написала Марина Нискосовских. «Видела этих художников, как рисовали! Молодцы ребята, здорово!» — добавила Светлана Ходакова.