Скандальный Тюменский район обеспечат чистой водой. Его жители жаловались Путину

17 июня 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

В 2019 году Владимиру Путину на отсутствие воды жаловались жители Каскары Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU До 2027 года еще 35 тысяч жителей Тюменского района обеспечат качественным водоснабжением. Соответствующий законопроект внесен региональным правительством в Тюменскую областную думу. В 2019 году жители муниципалитета жаловались на отсутствие чистой воды во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. «Принятие законопроекта позволит обеспечить условия для привлечения инвестиций на создание и реконструкцию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в Тюменском районе путем заключения концессионного соглашения. Доля населения Тюменской области, обеспеченного качественным водоснабжением, к 2027 году увеличится на 2,27% (35 тыс. человек)», — говорится в документе. В 2019 году на «прямую линию» президента РФ обратилась жительница села Каскара под Тюменью: женщина пожаловалась, что в селе нет воды, ездить за ней приходиться в соседние населенные пункты. Путин в прямом эфире поручил губернатору Александру Моору разобраться с проблемой. Вопрос был решен в течение нескольких недель. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

До 2027 года еще 35 тысяч жителей Тюменского района обеспечат качественным водоснабжением. Соответствующий законопроект внесен региональным правительством в Тюменскую областную думу. В 2019 году жители муниципалитета жаловались на отсутствие чистой воды во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. «Принятие законопроекта позволит обеспечить условия для привлечения инвестиций на создание и реконструкцию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в Тюменском районе путем заключения концессионного соглашения. Доля населения Тюменской области, обеспеченного качественным водоснабжением, к 2027 году увеличится на 2,27% (35 тыс. человек)», — говорится в документе. В 2019 году на «прямую линию» президента РФ обратилась жительница села Каскара под Тюменью: женщина пожаловалась, что в селе нет воды, ездить за ней приходиться в соседние населенные пункты. Путин в прямом эфире поручил губернатору Александру Моору разобраться с проблемой. Вопрос был решен в течение нескольких недель.