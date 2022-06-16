16 июня 2022

Скандальный Тюменский район обеспечат чистой водой. Его жители жаловались Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница села Каскары Мария Кузнецова, пожаловавшаяся на отсутствие воды в поселке на прямой линии c Владимиром Путиным. Тюмень, кузнецова мария
В 2019 году Владимиру Путину на отсутствие воды жаловались жители Каскары Фото:

До 2027 года еще 35 тысяч жителей Тюменского района обеспечат качественным водоснабжением. Соответствующий законопроект внесен региональным правительством в Тюменскую областную думу. В 2019 году жители муниципалитета жаловались на отсутствие чистой воды во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить условия для привлечения инвестиций на создание и реконструкцию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в Тюменском районе путем заключения концессионного соглашения. Доля населения Тюменской области, обеспеченного качественным водоснабжением, к 2027 году увеличится на 2,27% (35 тыс. человек)», — говорится в документе.

В 2019 году на «прямую линию» президента РФ обратилась жительница села Каскара под Тюменью: женщина пожаловалась, что в селе нет воды, ездить за ней приходиться в соседние населенные пункты. Путин в прямом эфире поручил губернатору Александру Моору разобраться с проблемой. Вопрос был решен в течение нескольких недель.

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До 2027 года еще 35 тысяч жителей Тюменского района обеспечат качественным водоснабжением. Соответствующий законопроект внесен региональным правительством в Тюменскую областную думу. В 2019 году жители муниципалитета жаловались на отсутствие чистой воды во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. «Принятие законопроекта позволит обеспечить условия для привлечения инвестиций на создание и реконструкцию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в Тюменском районе путем заключения концессионного соглашения. Доля населения Тюменской области, обеспеченного качественным водоснабжением, к 2027 году увеличится на 2,27% (35 тыс. человек)», — говорится в документе. В 2019 году на «прямую линию» президента РФ обратилась жительница села Каскара под Тюменью: женщина пожаловалась, что в селе нет воды, ездить за ней приходиться в соседние населенные пункты. Путин в прямом эфире поручил губернатору Александру Моору разобраться с проблемой. Вопрос был решен в течение нескольких недель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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