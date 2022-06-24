На Курганском оборонном предприятии дети сотрудников во время каникул ближе познакомятся с заводом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, организовал летний профлагерь для детей своих сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба КМЗ.

«В ПАО „Курганмашзавод“ запущена профориентационная программа „Стартер“ для детей сотрудников предприятия. До начала учебного года ребята в возрасте от 13 до 15 лет будут „учиться“ на заводе», — гласит информация пресс-релиза предприятия. Программа взяла старт 17 июня.

Ребята посетят во время лагеря завод сварных конструкций, посмотрят, как собирают гражданскую технику. Им расскажут о популярных и востребованных профессиях. Дети смогут узнать тонкости погружения в атмосферу рабочего процесса при общении с молодыми специалистами.

Почувствовать себя частью коллектива, подросткам поможет участие в корпоративных мероприятиях. Дети уже получили тетради для заданий с символикой завода, где они смогут выполнить задание и получить ценные призы.

Ранее URA.RU сообщало, что мирную продукцию оборонного завода отправят в ДНР. Мини-погрузчик курганского производства отгружен в рамках гуманитарной помощи.

Власти России заявляли, что спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Дети сотрудник Курганского машзавода за лето узнают, как работают их родители фото: пресс-служба КМЗ