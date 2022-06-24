Курганский машиностроительный завод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, организовал летний профлагерь для детей своих сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба КМЗ.
«В ПАО „Курганмашзавод“ запущена профориентационная программа „Стартер“ для детей сотрудников предприятия. До начала учебного года ребята в возрасте от 13 до 15 лет будут „учиться“ на заводе», — гласит информация пресс-релиза предприятия. Программа взяла старт 17 июня.
Ребята посетят во время лагеря завод сварных конструкций, посмотрят, как собирают гражданскую технику. Им расскажут о популярных и востребованных профессиях. Дети смогут узнать тонкости погружения в атмосферу рабочего процесса при общении с молодыми специалистами.
Почувствовать себя частью коллектива, подросткам поможет участие в корпоративных мероприятиях. Дети уже получили тетради для заданий с символикой завода, где они смогут выполнить задание и получить ценные призы.
Власти России заявляли, что спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
Дети сотрудник Курганского машзавода за лето узнают, как работают их родители
фото: пресс-служба КМЗ
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Курганский машиностроительный завод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, организовал летний профлагерь для детей своих сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба КМЗ. «В ПАО „Курганмашзавод“ запущена профориентационная программа „Стартер“ для детей сотрудников предприятия. До начала учебного года ребята в возрасте от 13 до 15 лет будут „учиться“ на заводе», — гласит информация пресс-релиза предприятия. Программа взяла старт 17 июня. Ребята посетят во время лагеря завод сварных конструкций, посмотрят, как собирают гражданскую технику. Им расскажут о популярных и востребованных профессиях. Дети смогут узнать тонкости погружения в атмосферу рабочего процесса при общении с молодыми специалистами. Почувствовать себя частью коллектива, подросткам поможет участие в корпоративных мероприятиях. Дети уже получили тетради для заданий с символикой завода, где они смогут выполнить задание и получить ценные призы. Ранее URA.RU сообщало, что мирную продукцию оборонного завода отправят в ДНР. Мини-погрузчик курганского производства отгружен в рамках гуманитарной помощи. Власти России заявляли, что спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.