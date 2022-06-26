26 июня 2022
25 июня 2022

Директор курганского завода получил новый пост

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Единый день голосования 2019. Курган, герб россии, избирательная комиссия, кабинки для голосования, выборы, спортивный зал, избирательный участок, голосование, избиратели
В Сафакулевском округе явка на муниципальные выборы составила 40,5% (архивное фото) Фото:

В Курганской области директор Пружинно-навивочного завода Владимир Тихомиров получил пост депутата думы Сафакулевского округа первого созыва. Результаты выборов опубликованы на ГАС «Выборы».

«ОИК №3. Результаты выборов по пятимандатному округу. Тихомиров Владимир Юрьевич — 927», — указано в опубликованной таблице. На выборы Тихомирова выдвинуло местное отделение партии «Единая Россия».

По данному округу в думу прошли глава Сарт-Абдрашевского сельсовета Валерий Васильев (692 голоса), глава Камышинского сельсовета Закирьян Рамазанов (590 голосов), пенсионер Мухаметгалей Абдрахманов (485 голосов) и председатель производственного кооператива Владимир Макаров (465 голоса). Выборы в Сафакулевскую окружную думу первого созыва прошли 26 июня. Явка, по данным регионального избиркома, составила 40,5%. В состав думы округа жители избрали 15 депутатов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прошли выборы депутатов в Кетовском и Сафакулевском муниципальных округах. Всего избраны 36 депутатов, из них пятеро — самовыдвиженцы. В состав Кетовской окружной думы вошел бывший директор департамента образования и науки Герман Хмелев.

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В Курганской области директор Пружинно-навивочного завода Владимир Тихомиров получил пост депутата думы Сафакулевского округа первого созыва. Результаты выборов опубликованы на ГАС «Выборы». «ОИК №3. Результаты выборов по пятимандатному округу. Тихомиров Владимир Юрьевич — 927», — указано в опубликованной таблице. На выборы Тихомирова выдвинуло местное отделение партии «Единая Россия». По данному округу в думу прошли глава Сарт-Абдрашевского сельсовета Валерий Васильев (692 голоса), глава Камышинского сельсовета Закирьян Рамазанов (590 голосов), пенсионер Мухаметгалей Абдрахманов (485 голосов) и председатель производственного кооператива Владимир Макаров (465 голоса). Выборы в Сафакулевскую окружную думу первого созыва прошли 26 июня. Явка, по данным регионального избиркома, составила 40,5%. В состав думы округа жители избрали 15 депутатов. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прошли выборы депутатов в Кетовском и Сафакулевском муниципальных округах. Всего избраны 36 депутатов, из них пятеро — самовыдвиженцы. В состав Кетовской окружной думы вошел бывший директор департамента образования и науки Герман Хмелев.
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