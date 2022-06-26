Рыбаку удалось заснять, как водоем покрывает пленка из ГСМ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский рыбак заснял на видео, как на реке Тура появляются мазутные пятна. Видео мужчина выложил в группу «Рыбалка в Тюменской области».

«Река Тура, район Копытово. Скинули мазут. Только что не было, а теперь масляные пятна. Вообще капец», — так тюменец Андрей Казаков прокомментировал загрязнение водоема, которому стал свидетелем.

На ролике, который мужчина выложил в социальные сети, видно, что поверхность воды покрыта радужной пленкой. URA.RU обратилось к очевидцу с вопросом о точных координатах места слива ГСМ, для дальнейшего направления запроса в природоохранные органы. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что на заседании Тюменской областной думы бывший замгубернатора Владимир Сысоев поднял вопрос о систематическом загрязнении Туры. Решением проблемы он назвал установку на водоеме систем мониторинга.