Тюменский рыбак заснял на видео, как на реке Тура появляются мазутные пятна. Видео мужчина выложил в группу «Рыбалка в Тюменской области».
«Река Тура, район Копытово. Скинули мазут. Только что не было, а теперь масляные пятна. Вообще капец», — так тюменец Андрей Казаков прокомментировал загрязнение водоема, которому стал свидетелем.
На ролике, который мужчина выложил в социальные сети, видно, что поверхность воды покрыта радужной пленкой. URA.RU обратилось к очевидцу с вопросом о точных координатах места слива ГСМ, для дальнейшего направления запроса в природоохранные органы. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее URA.RU писало, что на заседании Тюменской областной думы бывший замгубернатора Владимир Сысоев поднял вопрос о систематическом загрязнении Туры. Решением проблемы он назвал установку на водоеме систем мониторинга.
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Тюменский рыбак заснял на видео, как на реке Тура появляются мазутные пятна. Видео мужчина выложил в группу «Рыбалка в Тюменской области». «Река Тура, район Копытово. Скинули мазут. Только что не было, а теперь масляные пятна. Вообще капец», — так тюменец Андрей Казаков прокомментировал загрязнение водоема, которому стал свидетелем. На ролике, который мужчина выложил в социальные сети, видно, что поверхность воды покрыта радужной пленкой. URA.RU обратилось к очевидцу с вопросом о точных координатах места слива ГСМ, для дальнейшего направления запроса в природоохранные органы. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что на заседании Тюменской областной думы бывший замгубернатора Владимир Сысоев поднял вопрос о систематическом загрязнении Туры. Решением проблемы он назвал установку на водоеме систем мониторинга.