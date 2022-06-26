26 июня 2022

В Тюмени зафиксировали слив мазута в Туру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, лодка, загрязнение среды, выбросы, грязь, водоем, масляное пятно, прогулочный кораблик, туризм, экология
Рыбаку удалось заснять, как водоем покрывает пленка из ГСМ Фото:

Тюменский рыбак заснял на видео, как на реке Тура появляются мазутные пятна. Видео мужчина выложил в группу «Рыбалка в Тюменской области».

«Река Тура, район Копытово. Скинули мазут. Только что не было, а теперь масляные пятна. Вообще капец», — так тюменец Андрей Казаков прокомментировал загрязнение водоема, которому стал свидетелем.

На ролике, который мужчина выложил в социальные сети, видно, что поверхность воды покрыта радужной пленкой. URA.RU обратилось к очевидцу с вопросом о точных координатах места слива ГСМ, для дальнейшего направления запроса в природоохранные органы. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что на заседании Тюменской областной думы бывший замгубернатора Владимир Сысоев поднял вопрос о систематическом загрязнении Туры. Решением проблемы он назвал установку на водоеме систем мониторинга.

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Тюменский рыбак заснял на видео, как на реке Тура появляются мазутные пятна. Видео мужчина выложил в группу «Рыбалка в Тюменской области». «Река Тура, район Копытово. Скинули мазут. Только что не было, а теперь масляные пятна. Вообще капец», — так тюменец Андрей Казаков прокомментировал загрязнение водоема, которому стал свидетелем. На ролике, который мужчина выложил в социальные сети, видно, что поверхность воды покрыта радужной пленкой. URA.RU обратилось к очевидцу с вопросом о точных координатах места слива ГСМ, для дальнейшего направления запроса в природоохранные органы. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что на заседании Тюменской областной думы бывший замгубернатора Владимир Сысоев поднял вопрос о систематическом загрязнении Туры. Решением проблемы он назвал установку на водоеме систем мониторинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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