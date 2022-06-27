В Тюмени нашли способ помочь нефтяникам на фоне санкций

В Тюмени создали гидравлическую станцию для прогрева мерзлого грунта (фото архивное) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени в условиях импортозамещения создали гидравлическую станцию для прогрева мерзлого грунта. Об этом рассказал руководитель проекта «AMP WARMER» компании «Гидравлик» Юрий Сметанин. По его словам, эта разработка поможет нефтяникам, накладчикам электросетей и газовикам в работе при значительно низких температурах.

«Компания «Гидравлик» разработала машину для прогрева грунта, проект называется «Гидравлическая станция прогрева «AMP WARMER». Станция прогревает грунт, а затем экскаватор может без затруднений вести работы. Конкурентов разработки в РФ нет, импортные аналоги могут работать при стартовой температуре минус 15 градусов Цельсия и стоят дороже. Наша же станция без предварительного подогрева может работать при стартовой температуре минус 40 градусов Цельсия», — рассказал Сметанин изданию ТАСС.

Сметанин отметил, что станция помогает в работе нефтяникам, газовикам и накладчикам электросетей, а также коммунальным службам. Кроме того, машина применяется для добычи песка на зимних карьерах круглый год, добавил он.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием технологий и науки в стране. Одна из главных задач — привлечение исследователей и разработчиков в развитии общества и государства. В регионах огромное значение имеет потребность в замещении западных технологий и разработок, но это невозможно без применения научных и технических достижений, в том числе, инноваций.

Потребность в импортозамещении появилась после ввода санкций против РФ из-за начала спецоперации. В условиях санкционного давления на экономику России со стороны Запада, многие отечественные предприятия продолжают развиваться. Так, в Тюменской области начали производить первую в России термобумагу. Тюменская компания освоила производство аналогов смесей, применяемых для ремонта нефтяных скважин. В регионе планируют производить стеклоткань, которая заменит зарубежных поставщиков.

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