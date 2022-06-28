Курганские власти готовят документ о снятии особых ограничений

29 июня 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

В Курганской области снимут особый противопожарный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области готовятся отменить особый противопожарный режим. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков во время прямого эфира в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте». «Обстановка стабилизировалась. Мы сейчас готовим документы на отмену особого противопожарного режима. Подготовлены все необходимые нормативно-правовые документы, они проходят процедуру согласования с федеральными структурами», — сказал Станислав Носков во время прямого эфира в группе правительства Курганской области соцсети «ВКонтакте». Особый противопожарный режим действует в Курганской области с 15 апреля. Носков напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима штрафы выше. При нарушении правил в лесах в условиях особого противопожарного режима штраф для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, а если есть последствия, то до 60 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 110 тысяч рублей, а юридические лица — от 600 до 2 млн рублей. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области готовятся отменить особый противопожарный режим. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков во время прямого эфира в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте». «Обстановка стабилизировалась. Мы сейчас готовим документы на отмену особого противопожарного режима. Подготовлены все необходимые нормативно-правовые документы, они проходят процедуру согласования с федеральными структурами», — сказал Станислав Носков во время прямого эфира в группе правительства Курганской области соцсети «ВКонтакте». Особый противопожарный режим действует в Курганской области с 15 апреля. Носков напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима штрафы выше. При нарушении правил в лесах в условиях особого противопожарного режима штраф для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, а если есть последствия, то до 60 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 110 тысяч рублей, а юридические лица — от 600 до 2 млн рублей.