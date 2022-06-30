Туроператор рассказал как отдохнуть, не покидая ЯНАО

Об охоте, рыбалке и экскурсиях по известным местам региона рассказал туроператор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жителям ЯНАО рассказали о том, как отдохнуть, не выезжая за пределы региона. О том, какие туры и экскурсии пользуются спросом в округе, сообщил туроператор «Ямалия Ленд».

«У нас в основном посещают этнопарк, обзорную экскурсию по городу Новый Уренгой, еще очень хорошо у нас идет 501 стройка. Мы едем с Нового Уренгоя в Надым, в лагеря времен сталинских репрессий», — рассказал URA.RU представитель фирмы.

Также в компании отметили, что основной наплыв туристов приходит осенью, в сентябре. В это время самая благоприятная погода. Еще достаточно тепло, но такого огромного количества комаров уже нет. В остальное время есть возможность покупать индивидуальные туры. Также доступны туры на рыбалку и охоту на два дня и более.

В турфирме отметили, что сейчас основной поток — приезжие люди. Они либо приезжают в ЯНАО по работе и ищут как провести свободное время, либо интересуются Ямалом и целенаправленно едут сюда.

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