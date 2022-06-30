30 июня 2022

Бодибилдер и актер стали почетными гражданами Тюмени

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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, зал заседаний гордумы тюмени
Решение было принято 1 июля на заседании Тюменской гордумы Фото:

Одному из основателей российского бодибилдинга, руководителю спортклуба «Антей» Евгению Колтуну и заслуженному артисту РФ, главе молодежного театра «Ангажемент» Леониду Окуневу, присвоены звания «Почетный гражданин города Тюмени». Решение об этом принято 1 июля на заседании городской думы, которое транслируется онлайн.

«Присвоить звание „Почетный гражданин города Тюмени“ Колтуну Евгению Исидоровичу и Окуневу Леониду Григорьевичу», — гласит решение. За кандидатуру Колтуна проголосовали 30 депутатов, против — один. Окунева единогласно поддержал 31 народный избранник.

До сегодняшнего дня почетного звания в Тюмени были удостоены 53 человека. В их числе: первый в мире космонавт Юрий Гагарин, народный артист СССР Юрий Гуляев и писатель Владислав Крапивин.

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Одному из основателей российского бодибилдинга, руководителю спортклуба «Антей» Евгению Колтуну и заслуженному артисту РФ, главе молодежного театра «Ангажемент» Леониду Окуневу, присвоены звания «Почетный гражданин города Тюмени». Решение об этом принято 1 июля на заседании городской думы, которое транслируется онлайн. «Присвоить звание „Почетный гражданин города Тюмени“ Колтуну Евгению Исидоровичу и Окуневу Леониду Григорьевичу», — гласит решение. За кандидатуру Колтуна проголосовали 30 депутатов, против — один. Окунева единогласно поддержал 31 народный избранник. До сегодняшнего дня почетного звания в Тюмени были удостоены 53 человека. В их числе: первый в мире космонавт Юрий Гагарин, народный артист СССР Юрий Гуляев и писатель Владислав Крапивин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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