02 июля 2022
01 июля 2022

В Тюменской области мотоциклист погиб, врезавшись в дерево

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, авария, разбитый мотоцикл
26-летний мотоциклист погиб, въехав в дерево Фото:

В Упоровском районе Тюменской области на трассе Горьковка-Пятково погиб 26-летний мотоциклист. Молодой человек въехал в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Мотоциклист на „Урале“ с коляской без госномеров въехал в дерево. 26-летний водитель мотоцикла, житель города Тюмени, погиб», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным водитель находился в гостях у тещи, а мотоцикл взял у знакомого. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Омск в результате ДТП погибла многодетная пара. Их автомобиль въехал в кювет и ударился в дерево. Перед поездкой с женой в Тюмень, водитель употреблял алкоголь.

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В Упоровском районе Тюменской области на трассе Горьковка-Пятково погиб 26-летний мотоциклист. Молодой человек въехал в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Мотоциклист на „Урале“ с коляской без госномеров въехал в дерево. 26-летний водитель мотоцикла, житель города Тюмени, погиб», — говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным водитель находился в гостях у тещи, а мотоцикл взял у знакомого. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Омск в результате ДТП погибла многодетная пара. Их автомобиль въехал в кювет и ударился в дерево. Перед поездкой с женой в Тюмень, водитель употреблял алкоголь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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