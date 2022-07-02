В Тюменской области мотоциклист погиб, врезавшись в дерево

26-летний мотоциклист погиб, въехав в дерево Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Упоровском районе Тюменской области на трассе Горьковка-Пятково погиб 26-летний мотоциклист. Молодой человек въехал в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Мотоциклист на „Урале“ с коляской без госномеров въехал в дерево. 26-летний водитель мотоцикла, житель города Тюмени, погиб», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным водитель находился в гостях у тещи, а мотоцикл взял у знакомого. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Омск в результате ДТП погибла многодетная пара. Их автомобиль въехал в кювет и ударился в дерево. Перед поездкой с женой в Тюмень, водитель употреблял алкоголь.