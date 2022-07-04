Лаборатория робототехники Сбера представила пилотный проект на промышленной международной выставке «Иннопром», которая стартовала в Екатеринбурге 4 июля. Проект позволит полностью автоматизировать складирование и хранение контейнеров. Руководитель направления робототехники Сбера Михаил Владимиров пояснил URA.RU, что шаттловая система SberShuttle позволит повысить эффективность использования складских помещений.
«SberShuttle — полностью автоматизированная складская система. Она [система] простая и удобная в эксплуатации. Максимальная надежность достигается за счет использования легкозаменяемого робота. Сервис работает 24/7», — рассказал Владимиров.
По его словам, данный продукт сможет обеспечивать заданную производительность в любых условиях заказчика. «Роботы-шаттлы перевозят контейнеры с товарами от мест хранения на станции подбора, что снижает расходы на сборку заказов. Робот-шаттл способен перевозить грузы массой до 20 кг, а также работать в любых условиях», — отметил Владимиров.
«Максимальная утилизация площадей производится благодаря возможности многоуровневого хранения высотой до 12 метров. Это позволяет в шесть раз повысить эффективность использования складских комплексов», — резюмировал Михаил Владимиров.
URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.
Робот может перевозить грузы до 20 кг
Фото: URA.RU
Робот от Сбера будет собирать товары
Фото: URA.RU
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Лаборатория робототехники Сбера представила пилотный проект на промышленной международной выставке «Иннопром», которая стартовала в Екатеринбурге 4 июля. Проект позволит полностью автоматизировать складирование и хранение контейнеров. Руководитель направления робототехники Сбера Михаил Владимиров пояснил URA.RU, что шаттловая система SberShuttle позволит повысить эффективность использования складских помещений. «SberShuttle — полностью автоматизированная складская система. Она [система] простая и удобная в эксплуатации. Максимальная надежность достигается за счет использования легкозаменяемого робота. Сервис работает 24/7», — рассказал Владимиров. По его словам, данный продукт сможет обеспечивать заданную производительность в любых условиях заказчика. «Роботы-шаттлы перевозят контейнеры с товарами от мест хранения на станции подбора, что снижает расходы на сборку заказов. Робот-шаттл способен перевозить грузы массой до 20 кг, а также работать в любых условиях», — отметил Владимиров. «Максимальная утилизация площадей производится благодаря возможности многоуровневого хранения высотой до 12 метров. Это позволяет в шесть раз повысить эффективность использования складских комплексов», — резюмировал Михаил Владимиров. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.