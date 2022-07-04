Куйвашев придумал наказание для плохо работающих чиновников. Видео

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Совещание в полпредстве с губернаторами по ВКС. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор пообещал отправлять плохо работающих чиновников на лечебную физкультуру Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал отправлять плохо работающих чиновников на кинезотерапию (лечебная физическая культура). Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«На „Иннопроме“ показывают современное медицинское оборудование. Буду отправлять плохо работающих чиновников на такую процедуру», — написал Куйвашев.

Ранее Куйвашев посоветовал экс-главе Екатеринбурга Александру Высокинскому купить машину Бэтмена, которую представила делегация Казахстана на выставке «Иннопром». URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал отправлять плохо работающих чиновников на кинезотерапию (лечебная физическая культура). Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «На „Иннопроме“ показывают современное медицинское оборудование. Буду отправлять плохо работающих чиновников на такую процедуру», — написал Куйвашев. Ранее Куйвашев посоветовал экс-главе Екатеринбурга Александру Высокинскому купить машину Бэтмена, которую представила делегация Казахстана на выставке «Иннопром». URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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