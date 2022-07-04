В Екатеринбурге показали «умный» светофор с удаленным управлением

Светофоры нового поколения показали на международной выставке «Иннопром», передает корреспондент URA.RU с места событий. Мероприятие стартовало в Екатеринбурге 4 июля.
«Светофоры нового поколения для регулирования транспортных и пешеходных потоков показали на „Иннопроме“. Устройства обеспечивают расширенный диапазон команд и дополнительной информации для оперативного информирования участников движения о дорожной ситуации. Светофоры имеют удаленное управление», — отметил журналист.
В качестве источника света в светофоре используются светодиодные SMD одноцветные и RGB-панели. «Конструкция светофора облегчает доступ к осветительному модулю, что повышает удобство обслуживания. Громкость можно настроить в зависимости от времени суток и дня недели», — рассказали URA.RU на стенде, где были представлены светофоры.
Агентство освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.
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Светофоры нового поколения показали на международной выставке «Иннопром», передает корреспондент URA.RU с места событий. Мероприятие стартовало в Екатеринбурге 4 июля. «Светофоры нового поколения для регулирования транспортных и пешеходных потоков показали на „Иннопроме“. Устройства обеспечивают расширенный диапазон команд и дополнительной информации для оперативного информирования участников движения о дорожной ситуации. Светофоры имеют удаленное управление», — отметил журналист. В качестве источника света в светофоре используются светодиодные SMD одноцветные и RGB-панели. «Конструкция светофора облегчает доступ к осветительному модулю, что повышает удобство обслуживания. Громкость можно настроить в зависимости от времени суток и дня недели», — рассказали URA.RU на стенде, где были представлены светофоры. Агентство освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.