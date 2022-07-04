В Екатеринбурге показали «умный» светофор с удаленным управлением

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург
Светофоры нового поколения показали на международной выставке «Иннопром» Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

Светофоры нового поколения показали на международной выставке «Иннопром», передает корреспондент URA.RU с места событий. Мероприятие стартовало в Екатеринбурге 4 июля.

«Светофоры нового поколения для регулирования транспортных и пешеходных потоков показали на „Иннопроме“. Устройства обеспечивают расширенный диапазон команд и дополнительной информации для оперативного информирования участников движения о дорожной ситуации. Светофоры имеют удаленное управление», — отметил журналист.

В качестве источника света в светофоре используются светодиодные SMD одноцветные и RGB-панели. «Конструкция светофора облегчает доступ к осветительному модулю, что повышает удобство обслуживания. Громкость можно настроить в зависимости от времени суток и дня недели», — рассказали URA.RU на стенде, где были представлены светофоры.

Агентство освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Светофоры нового поколения показали на международной выставке «Иннопром», передает корреспондент URA.RU с места событий. Мероприятие стартовало в Екатеринбурге 4 июля. «Светофоры нового поколения для регулирования транспортных и пешеходных потоков показали на „Иннопроме“. Устройства обеспечивают расширенный диапазон команд и дополнительной информации для оперативного информирования участников движения о дорожной ситуации. Светофоры имеют удаленное управление», — отметил журналист. В качестве источника света в светофоре используются светодиодные SMD одноцветные и RGB-панели. «Конструкция светофора облегчает доступ к осветительному модулю, что повышает удобство обслуживания. Громкость можно настроить в зависимости от времени суток и дня недели», — рассказали URA.RU на стенде, где были представлены светофоры. Агентство освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...