В ретроавтопарке Высокинского 16 машин на десятки миллионов рублейФото: URA.RU
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал экс-главе Екатеринбурга Александру Высокинскому купить автомобиль Бэтмена, представленный делегацией Казахстана на «Иннопроме». Об этом Куйвашев написал в своем telegram-канале.
«Смотрите, какой „бэтмобиль“ есть на „Иннопроме“. Предложу Александру Высокинскому купить его в коллекцию», — написал губернатор.
В автопарке Высокинского имеется 16 машин стоимостью в 168 млн рублей. Самой дорогой машиной экс-главы Екатеринбурга является Rolls-Roys Phantom2, выпущенный в 1932.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал площадку выставки и обратил внимание на «Бэтмобиль», представленный страной-партнером Казахстаном. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.
Скрин: telegram-канал Евгения Куйвашева
Фото: URA.RU
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал экс-главе Екатеринбурга Александру Высокинскому купить автомобиль Бэтмена, представленный делегацией Казахстана на «Иннопроме». Об этом Куйвашев написал в своем telegram-канале. «Смотрите, какой „бэтмобиль“ есть на „Иннопроме“. Предложу Александру Высокинскому купить его в коллекцию», — написал губернатор. В автопарке Высокинского имеется 16 машин стоимостью в 168 млн рублей. Самой дорогой машиной экс-главы Екатеринбурга является Rolls-Roys Phantom2, выпущенный в 1932. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал площадку выставки и обратил внимание на «Бэтмобиль», представленный страной-партнером Казахстаном. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.