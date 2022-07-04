Куйвашев предложил Высокинскому купить казахскую машину Бэтмена. Скрин

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В ретроавтопарке Высокинского 16 машин на десятки миллионов рублей Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал экс-главе Екатеринбурга Александру Высокинскому купить автомобиль Бэтмена, представленный делегацией Казахстана на «Иннопроме». Об этом Куйвашев написал в своем telegram-канале.

«Смотрите, какой „бэтмобиль“ есть на „Иннопроме“. Предложу Александру Высокинскому купить его в коллекцию», — написал губернатор.

В автопарке Высокинского имеется 16 машин стоимостью в 168 млн рублей. Самой дорогой машиной экс-главы Екатеринбурга является Rolls-Roys Phantom2, выпущенный в 1932.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал площадку выставки и обратил внимание на «Бэтмобиль», представленный страной-партнером Казахстаном. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал экс-главе Екатеринбурга Александру Высокинскому купить автомобиль Бэтмена, представленный делегацией Казахстана на «Иннопроме». Об этом Куйвашев написал в своем telegram-канале. «Смотрите, какой „бэтмобиль“ есть на „Иннопроме“. Предложу Александру Высокинскому купить его в коллекцию», — написал губернатор. В автопарке Высокинского имеется 16 машин стоимостью в 168 млн рублей. Самой дорогой машиной экс-главы Екатеринбурга является Rolls-Roys Phantom2, выпущенный в 1932. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал площадку выставки и обратил внимание на «Бэтмобиль», представленный страной-партнером Казахстаном. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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