04 июля 2022

Губернатор Моор пообещал платить за доносы о поджигателях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
За информацию о виновнике пожара можно получить 40 тыс. рублей Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить награждение за информацию о поджигателях. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Деньги также можно получить за задержание нарушителей.

«За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров будем выплачивать вознаграждение. У каждого ландшафтного пожара есть виновник. Чтобы его установить, нам нужна ваша помощь, земляки! За информацию о поджигателе предусмотрено 40 тысяч рублей. А тем, кто поможет задержать виновника — 50 тысяч рублей», — написал губернатор.

Ранее агентство писало, что региональный Госохотдепартамент требует с жителя Тобольска более полутора миллионов рублей за брошенные в траву окурки. В результате пожара выгорело полтора гектара травы.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить награждение за информацию о поджигателях. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Деньги также можно получить за задержание нарушителей. «За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров будем выплачивать вознаграждение. У каждого ландшафтного пожара есть виновник. Чтобы его установить, нам нужна ваша помощь, земляки! За информацию о поджигателе предусмотрено 40 тысяч рублей. А тем, кто поможет задержать виновника — 50 тысяч рублей», — написал губернатор. Ранее агентство писало, что региональный Госохотдепартамент требует с жителя Тобольска более полутора миллионов рублей за брошенные в траву окурки. В результате пожара выгорело полтора гектара травы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...