Губернатор Моор пообещал платить за доносы о поджигателях

За информацию о виновнике пожара можно получить 40 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить награждение за информацию о поджигателях. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Деньги также можно получить за задержание нарушителей.

«За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров будем выплачивать вознаграждение. У каждого ландшафтного пожара есть виновник. Чтобы его установить, нам нужна ваша помощь, земляки! За информацию о поджигателе предусмотрено 40 тысяч рублей. А тем, кто поможет задержать виновника — 50 тысяч рублей», — написал губернатор.

Ранее агентство писало, что региональный Госохотдепартамент требует с жителя Тобольска более полутора миллионов рублей за брошенные в траву окурки. В результате пожара выгорело полтора гектара травы.