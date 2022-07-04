Губернатор Моор пообещал платить за доносы о поджигателях

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить награждение за информацию о поджигателях. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Деньги также можно получить за задержание нарушителей.
«За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров будем выплачивать вознаграждение. У каждого ландшафтного пожара есть виновник. Чтобы его установить, нам нужна ваша помощь, земляки! За информацию о поджигателе предусмотрено 40 тысяч рублей. А тем, кто поможет задержать виновника — 50 тысяч рублей», — написал губернатор.
Ранее агентство писало, что региональный Госохотдепартамент требует с жителя Тобольска более полутора миллионов рублей за брошенные в траву окурки. В результате пожара выгорело полтора гектара травы.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить награждение за информацию о поджигателях. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Деньги также можно получить за задержание нарушителей. «За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров будем выплачивать вознаграждение. У каждого ландшафтного пожара есть виновник. Чтобы его установить, нам нужна ваша помощь, земляки! За информацию о поджигателе предусмотрено 40 тысяч рублей. А тем, кто поможет задержать виновника — 50 тысяч рублей», — написал губернатор. Ранее агентство писало, что региональный Госохотдепартамент требует с жителя Тобольска более полутора миллионов рублей за брошенные в траву окурки. В результате пожара выгорело полтора гектара травы.